«Дела и лица» депутатов глазами журналистов

Председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин и председатель жюри конкурса и заместитель председателя Законодательного собрания Татьяна Тюрина вручили победителям цветы и дипломы. Авторы лучших журналистских материалов также получили денежные премии.

В номинации «Лучшая публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-я премия у Петра Васильева, главного редактора интернет-издания «Свирские берега»; 2-я премия присуждена Алёне Рыбаковой (сетевое издание «Гатчинка.рф»). Жюри приняло решение дать две третьих премии: Елене Суралёвой (сетевое издание «Гатчинская правда.ру») и Сергею Карсакову (сетевое издание «Газета "Выборг" – он-лайн»).

В номинации «Лучшая печатная публикация» 1-ю премию получила Мария Признякова (газета «Фёдоровский вестник»), 2-я премия у Светланы Солоницыной (газета «Киришский факел»). Жюри также определило две третьих премии: Святославу Артюшину (газета «PRO-Отрадное») и Надежде Максимовой (газета «Тосненский вестник»).

В номинации «Лучший телесюжет»: 1-я премия присуждена Жанне Мурановой (ГТРК «Санкт-Петербург»); 2-я премия у Владимира Кочеткова (Выборгская муниципальная телекомпания); две третьих премии вручены телеканалу «Тосненское телевидение» (генеральный директор Владимир Семенов) и телеканалу «Сясь ТВ» (главный редактор Марина Алексеева).

В номинации «Лучший радиосюжет» 1-я премия присуждена Оксане Егоровой (радио «Тихвин»), 2-ю и 3-ю премии решено не присуждать.

В номинации «Лучший дебют»: 2-ю премию получила Анна Кульчицкая, интернет-версия газеты «Приозерские ведомости». 1-ю и 3-ю премии также решено не присуждать.

В «Специальной номинации» 1-ю премию получила ТРК «Кириши» (главный редактор Светлана Солоницына). Жюри приняло решение присудить две вторых премии: Людмиле Кривошеевой (газета «Волховские огни») и Выборгской муниципальной телекомпании (главный редактор Людмила Перминова); 3-я премия вручена Татьяне Чумериной (газета «Приозерские ведомости»).