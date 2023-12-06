Наше общее дело

В стенах гатчинского филиала фонда «Защитники Отечества» каждый посетитель чувствует себя как дома. Даже окружающая обстановка здесь не казённая, а современная и по-домашнему уютная. Мягкие диваны, стильные шкафы, столы и стулья – всё это способствует доверительному общению со специалистами фонда. Удобная и эргономичная мебель появилась здесь около года назад благодаря грантовому проекту благотворительного фонда «Место под солнцем».

Похожие изменения произошли и в центре комплексной поддержки ветеранов СВО в Выборге, действующем на базе филиала «Мультицентр социальной и трудовой интеграции». На средства гранта была закуплена мощная компьютерная техника. Дело в том, что в стенах центра участники СВО и члены их семей на постоянной основе проходят бесплатное обучение по программам профессиональной переподготовки: компьютерная графика, офисные программы, 1С склад. Сложно освоить все эти цифровые профессии без современных компьютеров, так что помощь фонда пришлась как нельзя кстати. На сегодняшний день оснащению центра позавидует любая городская школа или колледж.

Помимо этого, на средства гранта #МЫВМЕСТЕ производилась оплата услуг травматолога-ортопеда, специалиста по точной настройке технических средств реабилитации и специалиста по внесению изменений в индивидуальную программу реабилитации. Команда высококвалифицированных специалистов под руководством председателя регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Оксаны Громовой проводила регулярные выездные осмотры и консультации для ветеранов боевых действий с инвалидностью в целях определения оптимальных маршрутов лечения, подбора лучших средств реабилитации и содействия в обеспечении необходимой техникой.

– Сегодня мы готовы полностью отчитаться за грант, полученный нашим фондом благодаря победе в международной премии #МЫВМЕСТЕ в 2022 году. Всё приобретённое оборудование уже установлено и используется, медики консультируют ветеранов боевых действий, для нуждающихся приобретены современные средства реабилитации, ― отметила руководитель благотворительного фонда «Место под солнцем» и «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» Ирина Дрозденко.

Но и после окончания действия грантового проекта фонд «Место под солнцем» продолжит работу по важнейшему направлению – комплексной поддержке участников СВО и членов их семей. Приоритеты останутся неизменными: своевременное обеспечение наших защитников всем необходимым.

– Для нас очень важно, чтобы каждый ветеран СВО, который обращается за помощью в отделения Государственного фонда «Защитники Отечества», получал весь комплекс необходимых услуг в формате одного окна, – заявляет Ирина Дрозденко.

Узнать больше о деятельности и планах фонда можно в официальном сообществе «ВКонтакте» vk.com/1mestopodsolncem.

Фото: благотворительный фонд «Место под солнцем»