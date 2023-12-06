Пожар легче предупредить, чем тушить

30 ноября в администрации Пудомягского поселения сотрудники отдела надзорной деятельности провели встречу с многодетными семьями для разъяснения требований пожарной безопасности в жилых помещениях и необходимости применения автономных пожарных извещателей. В рамках этих встречи представители Гатчинского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества передали 27 семьям автономные пожарные извещатели, приобретенные на средства гранта в виде субсидии, предоставленной губернатором Ленинградской области.

Анализ статистики пожаров и их последствий показывает, что примерно половина зарегистрированных пожаров происходит в жилом секторе. При этом большинство погибших и пострадавших имели определённые физические и психологические особенности, находились в состоянии сна либо алкогольного опьянения. Также часто жертвами пожаров становятся лица преклонного возраста.

Действенная мера предупреждения пожара в доме – оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями, способными обнаружить задымление и просигнализировать об опасности.

- Это устройство реагирует на малейшее появление дыма звуковым сигналом и световым оповещением, – поясняет главный государственный инспектор Гатчинского района по пожарному надзору, начальник Гатчинского отдела надзорной деятельности и профилактической работы Илья Назаров. – Такой прибор работает в автономном режиме: его конструкция не предусматривает проводов и подключения к инженерным сетям. Питание осуществляется от батарейки, которой хватает на год оптимальной работы устройства. Прибор прикрепляется к потолку или другой поверхности в верхней части помещения, где нет постоянных воздушных потоков. Например, над дверными проемами, возле окон извещатель лучше не устанавливать, так как это приведет к ложным срабатываниям. Для нормального функционирования нужно лишь периодически очищать извещатель от пыли и своевременно менять источник питания. На каждое помещение квартиры или дома достаточно одного извещателя.

Специалисты отмечают низкую стоимость автономных пожарных извещателей, простоту их установки и обслуживания.

…23 ноября встреча пожарных с многодетными семьями состоялась в администрации Кобринского поселения. В дальнейшем работа по обеспечению многодетных семей автономными дымовыми пожарными извещателями будет продолжена в других поселениях Гатчинского района.

Андрей Соколов