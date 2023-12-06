Все дороги ведут в ЗАГС

Жизнь Гатчинского района в цифрах ЗАГС

За десять месяцев Гатчинским комитетом по делам ЗАГС зарегистрировано более 6 тысяч актов гражданского состояния. В сравнении с прошлым годом увеличилось количество актовых записей о рождении, заключении брака, усыновлении и удочерении, перемене имен. Так, с января по октябрь включительно было зарегистрировано около 1,5 тысяч рождений, более одной тысячи актов регистрации брака, 154 перемены имени, 20 актов усыновления и удочерения. Уменьшилось количество записей актов о смерти, а также о расторжении брака и установлении отцовства.

А еще с начала года сотрудниками ЗАГС было произведено 20232 юридически значимых действия: в актовые записи вносились исправления и изменения, выдавались повторные документы и справки, готовились ответы на запросы граждан и организаций.

«Ах, эта свадьба пела и плясала»

Подать заявление на регистрацию брака можно непосредственно в комитете по делам ЗАГС, в МФЦ города Гатчины и Гатчинского района, но большая часть заявлений сейчас поступает через единый портал государственных услуг.

Со временем меняется не только количество пар, регистрирующих свои отношения, но и возраст вступления в брак. По данным Гатчинского ЗАГС, чаще всего вступают в брак пары в возрасте от 25 до 29 лет, а также в 40-49 лет.

Торжественную регистрацию брака выбирают не все, но эта церемония остается востребованной. Наиболее популярными из года в год для регистрации остаются «красивые» и «зеркальные» даты. В этом году наиболее востребован был день - 23.06.23. Также много было желающих вступить в брачный союз в День семьи, любви и верности – 8 июля.

Регистрацию без торжества чаще выбирают пары, которые давно живут вместе, и пары, которые планируют организовать свою церемонию непосредственно на торжественном ужине.

В четко регламентированной процедуре регистрации есть и особые случаи. Участникам СВО разрешено заключение брака до истечения месяца, в том числе в день подачи заявления на регистрацию брака. В 2022 году было зарегистрировано 65 браков участников СВО. Основанием для сокращения срока регистрации стали повестки о частичной мобилизации. В 2023 году по ускоренной форме уже зарегистрировано 52 брака. Большая часть из них – участники СВО, прибывшие в отпуск.

По-прежнему среди гатчинских пар есть те, кто верен традиции торжественно отмечать юбилеи супружеской жизни. Юбилей совместной жизни – это замечательный повод, чтобы собрать друзей и родственников, рассказать историю своей семьи, поделиться секретами долгой счастливой совместной жизни.

В Гатчинский ЗАГС достаточно часто обращаются для проведения церемонии чествования «серебряных», «золотых» и даже «бриллиантовых» юбиляров совместной жизни. Эта услуга предоставляется бесплатно и имеет заявительный характер. Заявителями могут быть как сами юбиляры, так и близкие родственники, дети, желающие сделать подарок-сюрприз своим родителям. Для проведения церемонии чествования необходимо выбрать дату и время проведения церемонии, а также заполнить анкету с информацией про юбиляров для подготовки сценария праздника. К каждой семье сотрудники ЗАГС находят индивидуальный подход, сделав торжество личным и запоминающимся.

Суперсервис «Рождение ребенка»

Зарегистрировать рождение ребенка можно не только в комитете по делам ЗАГС и в МФЦ города Гатчины и Гатчинского района. Кабинет регистрации рождения теперь работает непосредственно в перинатальном центре в Гатчине. Новоиспеченные родители имеют возможность зарегистрировать ребенка прямо в роддоме и выписываться с готовыми документами.

В этом году стала возможна электронная регистрация рождения без посещения ЗАГС родителями - через портал госуслуг с помощью суперсервиса «Рождение ребенка». Такая регистрация проводится по электронному заявлению родителей. И также в электронном виде сведения о регистрации приходят родителям в личный кабинет. Одновременно с этим происходит автоматическое направление информации о регистрации рождения в Социальный фонд России, органы социальной защиты населения, что позволяет быстро оформить пособия и необходимые документы.

Как назвать ребёнка?

Наиболее популярными именами для новорожденных мальчиков в этом году стали: Александр, Максим, Иван, Матвей, Лев, Михаил. Для девочек чаще всего выбирали имена: София, Мария, Елизавета, Ева, Екатерина, Ксения.

Наиболее редкие в 2023 году имена мальчиков – Борислав, Захар, Леон, Савелий, Серафим, девочек – Ария, Веста, Зоя, Любава, Ника, Серафима.

О чём расскажет архив

Ежегодно в комитете по делам ЗАГС составляется более 7 тысяч записей актов гражданского состояния. Всего же архив комитета насчитывает 600 тысяч актов, начиная с 1926 года. Архив сохранился практически полностью. Регистрация актов гражданского состояния не проводилась только во время фашистской оккупации.

Все актовые записи, находящиеся на хранении в комитете, переведены в электронный вид и загружены в федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Это позволило, начиная с 2022 года, регистрировать акты гражданского состояния и выдавать повторные справки и документы по экстерриториальному принципу. То есть заявитель для получения повторных документов и справок может обратиться в любой орган ЗАГС на территории Российской Федерации, независимо от места его прописки и места составления актовой записи.

Люди экономят время и деньги, а с другой стороны - повышается качество и доступность государственных услуг. Благодаря чему сразу увеличилось количество запросов на получение повторных документов взамен утраченных и на дальних родственников для составления генеалогического древа семьи.

За повторными документами и справками можно обратиться в комитет по делам ЗАГС или подать заявление через МФЦ города Гатчины и Гатчинского района.

Семейное древо: с чего начать

В архивах органов ЗАГС записи актов гражданского состояния хранятся, начиная с 1926 года. При составлении запросов следует помнить, что на бумажном носителе актовая запись хранится в архивах ЗАГС 100 лет, а потом передается на вечное хранение в государственные архивы.

- Поиск актовых записей по дальним родственникам стал более доступным и быстрым. Но когда люди составляют родословную, они, как правило, многих сведений не знают. А без ключевых сведений поиск родственников достаточно сложен. Также нужно понимать, что, составляя запрос, сразу на прабабушку не выйдешь. Делать это нужно, начиная с себя, своих родителей, родителей родителей. Так очень постепенно восстанавливается родословная, – пояснила Дарья Якубова.

Сведения, которые содержат акты гражданского состояния в разное время составления, могут отличаться, но собранные вместе они позволяют получить необходимую информацию и проследить родословную.

Для получения справки из органов ЗАГС нужно предоставить документы, подтверждающие родственные отношения, затем оплатить госпошлину и сообщить сведения для осуществления поиска.

Конечно, бывают и такие случаи, когда найти записи актов невозможно. Причины бывают разные: либо архивы сохранились не полностью, либо при составлении актовой записи были допущены ошибки или сообщены неверные сведения для поиска актов. Но, как говорится, дорогу осилит идущий.

Татьяна Можаева