«Там, где рождается семья»
Сегодня в Гатчине в зале Центральной городской библиотеки им. Куприна торжественно открылась выставка органов ЗАГС Ленинградской области «Там, где рождается семья».
Рубрики: Общество
Выставочная экспозиция рассказывает о свадебной моде, традициях и обрядах. Здесь представлены исторические документы, фотографии, фотоальбомы, предметы быта, без которых еще 50-100 лет назад не обходилась ни одна свадьба. Это – интересно! Добро пожаловать!
Татьяна Можаева
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