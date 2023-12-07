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«Там, где рождается семья»

Сегодня в Гатчине в зале Центральной городской библиотеки им. Куприна торжественно открылась выставка органов ЗАГС Ленинградской области «Там, где рождается семья».

Рубрики:  Общество

Выставочная экспозиция рассказывает о свадебной моде, традициях и обрядах. Здесь представлены исторические документы, фотографии, фотоальбомы, предметы быта, без которых еще 50-100 лет назад не обходилась ни одна свадьба. Это – интересно! Добро пожаловать!

Татьяна Можаева