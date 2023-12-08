Старинные усадьбы Ленобласти – сохранить и возродить

Конференция состоится 8 декабря и подготовлена Ленинградским областным отделением Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» при поддержке Российской ассоциации реставраторов и гранта губернатора Ленинградской области.

Конференция направлена на выявление положительного опыта и текущей ситуации в области сохранения и возрождения усадеб и храмов Ленинградской области, демонстрацию добровольческих инициатив в этом направлении.

Частные владельцы, добровольцы, настоятели храмов, представители общественных организаций и музеев поделятся опытом исследования, сохранения и развития усадеб и храмов нескольких районов Ленинградской области: Подпорожского, Гатчинского, Лужского, Выборгского, Кингисеппского, Волосовского и Волховского. Среди объектов: деревянный храм Воскресения Христова в Важинах, Церковь Вознесения Господня в деревне Самро, Церковь Николая Чудотворца в Рели, «семейное гнездо Блоков» в Удосолово, усадьбы «Рождествено», Муравьевых-Шереметьевых «Сырец», Альбрехтов, «Kakkola», Михайловская мыза и другие.

Представители благотворительных фондов «Возрождение русской усадьбы», «Возрождение духовно-культурного наследия Отечества» и «Белый Ирис» расскажут о деятельности и возможностях фондов в этом направлении. Также будет представлен опыт других регионов России: Москвы, Архангельской, Московской и Нижегородской областей.

Трансляция 8 декабря в 11.00 на ютуб-канале Российской ассоциации реставраторов.