Область Дружбы. «Русский танец – душа России»
«Русский танец - душа России», - так считает Лариса Кузнецова, преподаватель хореографических дисциплин Киришской детской Школы искусств, руководитель Образцового самодеятельного коллектива ансамбля народного танца «Капельки».
Рубрики: Общество
Проект Информационного центра "Кириши" реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области и Дома Дружбы Ленинградской области.
Эпизод десятый. Русский танец.
#ОБЛАСТЬ_ДРУЖБЫ
#Против_терроризма_экстремизма
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