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Область Дружбы. «Русский танец – душа России»

«Русский танец - душа России», - так считает Лариса Кузнецова, преподаватель хореографических дисциплин Киришской детской Школы искусств, руководитель Образцового самодеятельного коллектива ансамбля народного танца «Капельки».

Рубрики:  Общество

Проект Информационного центра "Кириши" реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области и Дома Дружбы Ленинградской области.

 Эпизод десятый. Русский танец.

 

#ОБЛАСТЬ_ДРУЖБЫ

#Против_терроризма_экстремизма

Другие выпуски проекта: https://vk.com/video/playlist/-66418028_24