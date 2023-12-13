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14 декабря опять отключат свет

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.12.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

п. Елизаветино,

д. Вероланцы,

д. Дылицы,

д. Авколево,

АО «Ленвзрывпром».

 

14.12.23 с 08:00 до 17:00

Сиверское поселение:

п. Сиверский:

ул. Толмачева д. 1-38;

ул. Некрасова д. 1-68;

ул. Герцена д. 1-53;

ул. Газа д. 1-24;

ул. Восточная д. 1-69