14 декабря опять отключат свет
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
14.12.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
п. Елизаветино,
д. Вероланцы,
д. Дылицы,
д. Авколево,
АО «Ленвзрывпром».
14.12.23 с 08:00 до 17:00
Сиверское поселение:
п. Сиверский:
ул. Толмачева д. 1-38;
ул. Некрасова д. 1-68;
ул. Герцена д. 1-53;
ул. Газа д. 1-24;
ул. Восточная д. 1-69
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