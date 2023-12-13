14 декабря опять отключат свет

Зима, мороз - и в квитанции за жилищно-коммунальные услуги заметно выросла строчка «теплоснабжение», а вместе с ней и общая сумма к оплате. В итоге в Гатчине за ноябрь 2-3 комнатная квартира советской постройки тянет уже на 6 тысяч и выше. В редакцию стали звонить люди: что случилось?