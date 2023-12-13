Добровольцы помогают сохранять и восстанавливать старинные усадьбы

Конференция организована Ленинградским областным отделением ВООПиК, при поддержке АНО «Борей», Российской ассоциации реставраторов и гранта губернатора Ленинградской области.

Участие в конференции приняли представители общественных организаций, музеев и благотворительных фондов, добровольцы, настоятели храмов, частные владельцы объектов культурного наследия. В рамках встречи обсудили роль добровольцев в восстановлении объектов культурного наследия. Как неоднократно отмечалось на встрече, именно волонтерские организации помогают поддерживать их в хорошем состоянии, некоторые даже занимаются работами по консервации.

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

- Для нас очень важно поддерживать те начинания, которые предлагают наши волонтеры, в том числе Ленинградское областное отделение ВООПиК, по консервации усадеб, проведению субботников в храмах, - отметил Владимир Олегович. - За прошедший год сделано очень многое: проведены работы по консервации пяти храмов в Ленинградской области за счет средств федеральной программы. Столько же храмов планируется законсервировать в следующем году. В настоящее время идут работы по консервации нескольких усадеб. Появилось несколько частных инвесторов, которые или уже взяли усадьбы и начали с ними работать, или находятся в начале этого пути.

Заместитель председателя областного комитета по сохранению культурного наследия Ксения Губинская поблагодарила членов Ленинградского областного отделения ВООПиК за их колоссальный вклад в дело сохранения объектов культурного наследия.

- За последние два года сложилась настоящая команда единомышленников, которые с огромным энтузиазмом относятся к своему делу, - подчеркнула она. - Это движение быстро растет и ширится, вовлекая в свои ряды новых волонтеров. Благодаря ему складываются такие инициативы, как, например, экспедиционная деятельность. Количество людей, которые принимают участие в добровольческих проектах, проводимых ВООПиК и правительством Ленобласти — около полутора тысяч. И это не цифра, это — люди. Каждый из них невероятно важен для нас!

Как отметила Ксения Губинская, усадебная архитектура имеет огромное значение и составляет большой процент объектов культурного наследия Ленинградской области. Таких крупных усадебных комплексов в Ленинградской области — более 180.

Участники конференции поделились опытом исследования, сохранения и развития усадеб и храмов нескольких районов Ленинградской области. Также был представлен опыт других регионов России - Москвы, Архангельской, Московской и Нижегородской областей.

О работе, связанной с сохранением объектов культурного наследия религиозного назначения на территории Гатчинской епархии, рассказал руководитель информационно-издательского и архитектурного отделов Гатчинской епархии, иеромонах Николай Безуглов.

- Русская Православная церковь прилагает достаточно много усилий к сохранению храмов, - отметил отец Николай. - Таких объектов у нас очень много — порядка 330 в Ленинградской области. На территории Гатчинской епархии, охватывающей семь районов Ленинградской области, порядка 40 руинированных религиозных объектов. Они требуют огромного внимания и огромных средств. В настоящее время мы пытаемся активно работать в рамках государственной программы по консервации храмов. В прошлом году в рамках этой программы был законсервирован храм иконы Владимирской Божией Матери в Елизаветино (усадьба Дылицы). В настоящее время на территории Гатчинской епархии консервируются ещё два объекта: среди них — храм в бывшей усадьбе «Пятая Гора». На будущий год запланирована консервация еще пяти объектов.

По словам отца Николая, сейчас ведётся большая работа по оформлению всех руинированных зданий.

- Мы постараемся законсервировать хотя бы самые ценные из них, а дальше уже будем искать возможности для финансирования проектных и реставрационных работ, - отметил он.

Об особенностях реставрационных работ на территории бывшей усадьбы Набоковых-Рукавишниковых рассказала заведующая музеем-усадьбой «Рождествено» Ирина Авикайнен. Она напомнила, что первые музейные экспозиции появились в усадебном доме в 1974 году. В 1987 году музей был преобразован в Государственный рождественский историко-литературный и мемориальный музей В.В. Набокова. В 1995 году здание сильно пострадало в результате пожара. Восстановление дома велось под руководством директора музея, архитектора А.А. Сёмочкина. Помимо реставрационной бригады, финансируемой из бюджетных средств, здесь трудились местные жители — волонтеры, школьники. Сейчас усадьба закрыта на комплексную реставрацию. Утраченные элементы восстанавливаются по образцам и чертежам, выполненным до пожара.

Подведя итоги года, участники конференции наметили планы на будущее. Будут продолжены работы по консервации и реставрации храмов и усадеб Ленинградской области. Одна из главных целей ВООПиК — увеличение количества волонтеров, которые работают над восстановлением объектов культурного наследия.

Юлия Лысанюк