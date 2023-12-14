Как законно и бесплатно срубить новогоднюю ель?

С 1 декабря жители Ленинградской области могут самостоятельно заготовить праздничное дерево. Заключение договора купли-продажи по нулевой ставке (безвозмездно) на заготовку елей для новогодних праздников осуществляется в лесничествах региона – филиалах ЛОГКУ «Ленобллес» из расчета одно дерево (до 3 метров) на человека.

Для заключения договора купли-продажи необходимо явиться лично с документом, удостоверяющим личность, в контору лесничества в приёмное время.

Договор можно заключить в Гатчинском лесничестве по адресу г. Гатчина, Красносельское шоссе, д.6:

- в будние дни: с 10 до 16, пятница – до 15.30, обед с 12 до 13 часов.

- 16, 17, 23 и 24 декабря – с 10 до 14 часов.

- 30 и 31 декабря – выходной.

Телефон: 8 (81371) 93921.

При обращении в лесничество для оформления договора купли-продажи сотрудник лесничества вносит сведения из документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ), в договор купли-продажи, указывает в нём выбранную гражданином дату для заготовки древесины. Договор составляется в двух экземплярах, один подлежит выдаче покупателю, второй остаётся в лесничестве.

Гражданин самостоятельно осуществляет заготовку хвойного дерева в тот день, который указан в договоре купли-продажи, на лесном участке пригодном для заготовки. Такими лесными участками являются трассы линии электропередач, газопроводов, квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесных дорог, подлежащих расчистке. При транспортировке новогодней ели необходимо иметь при себе договор купли-продажи и паспорт гражданина РФ.

В течение всего периода проведения новогодней кампании сотрудниками лесничеств будет осуществляться усиленное патрулирование земель лесного фонда, а на стационарных постах ГИБДД совместно с сотрудниками МВД России будут проводиться проверки транспортных средств на наличие необходимой документации на перевозку новогодних елей (документ, удостоверяющий личность, и договор купли-продажи).

Во избежание негативных последствий обращаем ваше внимание, что осуществить заготовку елей возможно только в дату и на лесном участке, которые указаны в договоре. За заготовку хвойных деревьев вне границ отведенной под рубку территории, даже при наличии договора на заготовку новогодней ели, гражданин может быть привлечён к административной ответственности.

За незаконную рубку хвойных деревьев грозит штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией ели. В случае, если ущерб превышает 5 тыс. рублей, то уже возможно привлечение к уголовной ответственности.