Вместе против коррупции

Профилактика прежде всего

«Если Вы подаете пример правильного поведения, кто осмелится вести себя неправильно?» — этой мудростью Конфуция можно было бы озаглавить антикоррупционный семинар в стенах Дома правительства. Встречу с госслужащими организовало Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Ленинградской области. Мероприятие прошло живо, интерактивно. Собравшимся не только разъясняли тонкости законодательства – люди активно задавали вопросы, делились личным опытом.

– Противодействие коррупции —один из основных приоритетов государственной политики. Особое значение в этом вопросе играет профилактика нарушений. С этой целью в Российской Федерации проведена масштабная работа по формированию законодательства в данной сфере, — отметила во вступительном слове начальник антикоррупционного управления Анастасия Аносова.

Актуальной проблемой в работе госслужащих является конфликт интересов – на это указывают и результаты проверок, и вопросы от чиновников. Речь идёт про ситуации, когда ответственное лицо принимает решение на почве собственной заинтересованности. Например, устраивает своего родственника на выгодную должность в обход необходимых процедур. Или при распределении имущества отдаёт предпочтение своим знакомым. По закону госслужащий обязан уведомить своё руководство о возможном конфликте интересов – иначе он нарушает закон.

– Ситуация имеет моральную составляющую. Во многом она зависит от уровня правового сознания и ответственности гражданских служащих и работников госорганизаций, от их умения принимать законные решения, – комментирует Анастасия Аносова.

Прозрачная работа

За прошедшие девять месяцев 2023 года в Ленинградской области было выявлено свыше 500 лиц, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства. Более 250 из них понесли дисциплинарную ответственность, свыше 50 — привлечены к административной ответственности. Кроме того, по материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено 9 уголовных дел.

Большинство выявленных нарушений было связано именно с предоставлением недостоверных или неполных сведений во время декларационных кампаний. Ошибки зачастую допускались людьми по собственной невнимательности или из-за формального отношения к делу. Собравшимся напомнили, что статус гражданского служащего предполагает высокие требования, поэтому нужно относиться к обязанностям более ответственно и серьёзно.

Организациям госсектора не стоит забывать и о собственных планах противодействия коррупции. А главное – эти планы должны существовать не только на бумаге. Важно вести реально профилактическую работу, информировать о ней общество и государство. При этом на практике многие ведомства забывают даже о такой простой задаче, как наполнение тематических разделов веб-сайтов. У кого-то на не работают ссылки на нужные регламенты, а где-то попросту не открывается страничка по профилактике коррупции.

В целях повышения эффективности работы было также предложено разместить на официальных сайтах организаций и органов исполнительной власти информацию о номере круглосуточной телефонной линии противодействия коррупции администрации Ленобласти – 8 (800) 250-47-04.

Проверка на практике

Всего в семинаре приняли участие более 40 государственных служащих очно и более 200 работников государственных организаций Ленинградской области в онлайн формате. Каждый участник смог проявить себя в интерактивной части мероприятия. Зрителей разделили на 4 команды и устроили антикоррупционную игру, чтобы закрепить полученные знания в неформальной атмосфере.

Интерактивная игра состояла пять блоков. В первом задании под названием «Составьте пару» участникам предложили сопоставить название нормативно-правового акта и законодательной нормы, а в задании «Соображариум» командам нужно было как можно подробнее ответить на вопросы по теме семинара.

Самым сложным испытанием оказалось задание «Примите справку». Служащим выдали конверты со справками о доходах, в которых допущены ошибки. Их оказалось настолько много, что некоторые игроки даже в шутку возмутились, что за такое короткое время найти все неточности невозможно.

– У нас порой гораздо меньше времени на проверку, когда вы приносите свои справки, — не остались в долгу организаторы семинара

После этого участники придумали ситуации, связанные с конфликтом интересов в своей сфере деятельности и предложили их возможное решение. А также провели блиц-опрос по итогам мероприятия.

– В таком формате семинара я участвую первый раз, всё очень понравилось. Вообще считаю, что методическая работа должна быть научно-познавательной. Нужно создавать такие условия, чтобы человеку было интересно погружаться в эту тему, привлекать внимание посредством и необычных идей. Поэтому формат игры — это прекрасная возможность наладить взаимодействие в сфере профилактики коррупции, — поделился впечатлениями консультант комитета цифрового развития Ленинградской области Глеб Собчак.

Отметим, что по итогам антикоррупционного интерактивного семинара всем участникам были выданы специальные методические материалы.

Ксения Бондаренко