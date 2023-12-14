Женщины – в центре событий

Нежные, но стойкие

Сказочные цветы посреди морозной зимы расцвели в Доме правительства Ленинградской области. Изумрудные и пурпурные, белоснежные и терракотовые – крупные броши в форме цветочных бутонов украсили наряды участниц женского форума.

– Это символ встречи, который каждая наша гостья получила в подарок. Цветы выражают стремление к позитивному диалогу и созиданию через добро и любовь, – поделилась председатель Ленинградского отделения «Союз женщин России» Татьяна Толстова.

Слёт активных и позитивных жительниц Ленинградской области прошёл в нашем регионе во второй раз. Среди участниц – представительницы учреждений культуры и образования, органов власти и бизнеса. Темой новой встречи стали социальные инициативы женщин.

– Наши мужчины уходят на фронт, и мы снова примеряем на себя привычную роль защитниц семейного очага. Важно выстоять в это время, когда мужья и братья, отцы и сыновья отстаивают интересы нашей Родины, – рассказала активистка Кристина Мельник.

Кристина более 18 лет работает бухгалтером, оказывает консультации в сфере защиты прав потребителей. Замужем, воспитывает шестилетнюю дочь. А с февраля 2021 года ещё и является председателем женсовета Бокситогорского района.

– Мы поддерживаем наших защитников изо всех сил. Плетём маскировочные сети, делаем окопные свечи, собираем посылки для военнослужащих, работаем с их семьями. Случается так, что жёны не знают, куда именно отправить посылку для мужа. Мы ищем адресата и каждый раз посылка находит нужного солдата, – уточняет Кристина.

Женсовет 47

Сегодня женщины – не только тыл для своих семей и защитников Отечества. По мнению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, без прекрасного пола сегодня нельзя представить себе устойчивое развитие 47-го региона.

– Вы добавляете в любое дело теплоту и «перчинку», — подчеркнул губернатор в приветственном слове. – В этом зале присутствуют представители и регионального, и муниципальных отделений организации «Союз женщин России» — это самые активные жительницы Ленинградской области. Творческие, активные, ведущие за собой, вы — настоящие лидеры женского движения.

Региональное отделение «Союза женщин России» было создано всего 3 года назад. За это время членами организации стали более 3 000 участниц, в поселениях начали работу 120 местных женсоветов. Сотнями исчисляется и число реализованных общественницами социальных проектов.

– Мы проводим лекции по классическому искусству. Рассказываем о направлениях в живописи, знакомим земляков с историями создания великих полотен, приобщаем к прекрасному. Устраиваем бесплатные мастер-классы для детей: ребята своими руками создают рукоделия в различных техниках, – рассказывает Елена Матросова из Всеволожска.

Не менее креативны дамы из Тосненского района, которые своими руками вышили карту Ленинградской области.

– В течение нескольких месяцев мастерицы отражали на полотне основные достопримечательности нашего края. На карте можно увидеть храмы, крепости, гербы районов. Многие женщины до начала проекта и иголки в руках не держали, но идея захватила, объединила, – вспоминает Лариса Александровская, зампредседателя женсовета г. Тосно.

Время действовать

По решению президента России Владимира Путина 2024 год получил статус Года семьи. Наши женсоветы готовы активно подключиться к работе по продвижению семейных ценностей. У Ленинградского отделения «Союза женщин России» есть опыт реализации проекта в поддержку многодетности «СемьЯ», тематического фотоконкурса «Материнская слава – отцовская доблесть», проведения Женского форума и Дня семьи, любви и верности.

– Отдельно хотелось бы выделить опыт организации в Кировском и Всеволожском районах Дня детства – большого семейного праздника. Гордимся и программой массовой диспансеризации для женщин Ленобласти. В рамках акции «Мамы в фокусе внимания» мамочки могут пройти осмотр у всех профильных специалистов всего за один день, – делится Татьяна Толстова.

Готовность оказать поддержку проекту «Мамы в фокусе внимания» подтверждает правительство Ленинградской области.

– Действительно, диспансеризация позволяет выявить многие заболевания на ранней стадии, это залог общественного здоровья. Важно сегодня дать матерям возможность пройти расширенные медицинские осмотры в течение нескольких часов, например, в выходной день, в свободное от работы время. Кстати, на приём они смогут прийти с детьми - для ребят предусмотрены игровые комнаты и работа аниматоров, – пояснил председатель областного комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Награды достойным

Завершилось пленарное заседание форума вручением наград наиболее активным участницам женского движения. В почётном списке оказались педагоги и ветераны, представительницы волонтёрского движения, бизнес-леди. Такие разные – и такие прекрасные.

– Мы искренне гордимся их успехами. Верим, что число активных женщин продолжит расти. Думаю, что в следующем году в команду женсовета будет входить свыше 6 тысяч участниц, а самые успешные проекты получат своё продолжение, – резюмировала Татьяна Толстова.

Ленинградский женский форум на этом не закончился. Участниц ждали круглые столы и мастер-классы, живое общение и экскурсии по социальным учреждениям региона. Ведь опыт и таланты «Женсовета 47» будут востребованы во всех сферах общественной жизни.

Алексей Астапчик

Фото: Алексей Астапчик, Союз женщин Ленинградской области