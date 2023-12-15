АО «ЕИРЦ ЛО» в декабре просит жителей передать показания раньше

Сделать это можно следующими способами:

· В Личном кабинете клиента https://lk.epd47.ru

· В мобильном приложении «ЕИРЦ. Ленинградская область» (доступно в GooglePlay, AppStore и RuStore)

· В сообществе «ЕИРЦ Ленинградской области» ВКонтакте в сервисе «Передать показания» https://vk.com/app51418911_-137539164

· По телефону автоматизированной круглосуточной системы приёма показаний 8 (812) 630-19-88.

· По телефону колл-центра 8 (812) 630-20-10.

Рекомендуем снимать и передавать показания индивидуальных приборов учёта, даже если за месяц они не изменились!

Обращаем внимание, что переданные после 23 декабря 2022 года показания не будут приняты к расчётам в текущем месяце!

АО «Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области» – региональный оператор по начислению платы, приёму и учёту платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги. Сеть клиентского обслуживания АО «ЕИРЦ ЛО» насчитывает 21 территориальное управление и представлена 46 офисами во всех районах Ленинградской области. На обслуживании в АО «ЕИРЦ ЛО» находится более 1,1 миллиона лицевых счетов клиентов, что составляет 98% от общего количества лицевых счетов на территории региона.