Герб пожарных вернулся в Вырицу

В 2022 году здание пожарного депо в Вырице переживало ремонт, и во время работ барельеф с фронтона исчез. Настоящий герб пожарных, десятилетиями украшавший вырицкую пожарную часть, остался только в памяти огнеборцев. Однако личный состав 105а пожарной части Леноблпожспаса не смирился с потерей и инициировал восстановление исторического символа мужества и героизма пожарных. Начальник части Александр Алексеев лично разработал эскиз, по которому местные мастера создали новый герб, вырезав символы пожарных и название части. Теперь на фасаде пожарного депо в Вырице вновь красуется этот знак профессионализма тех, кто ежедневно стоит на страже пожарной безопасности вырицкой земли.

Вырицкие пожарные всегда отличались бережным отношением к своей истории, здесь всегда существовала преемственность поколений. Здание первого пожарного депо было построено в Вырице в 1930 году, когда пожарные выезжали по тревоге на конной тяге, что не мешало им проявлять отвагу и самоотверженность в борьбе с огнем. Со временем старое здание обветшало, и в 1987-1988 годах на его месте возвели новое пожарное депо, которое и функционирует сегодня – уже после ремонта. Интересно, что в строительстве этого здания активно участвовал и личный состав части, так что современное депо можно по праву назвать делом рук самих пожарных.

Кстати, в 2023 году на фасаде здания 105 пожарной части появилась еще одна важная деталь – мемориальная доска в честь Галины Васильевны Кононовой, которая 25 лет возглавляла подразделение и внесла огромный вклад в развитие пожарного дела и защиту Вырицы от огня.

Теперь и герб пожарных вернулся на свое законное место – славная история Вырицкого депо продолжается.

По информации ГКУ «Леноблпожспас»