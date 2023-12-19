Предприятия Ленобласти осваивают новые экспортные направления

«Структура экспорта и география существенно меняется, но поставки за рубеж идут активно, нашим экспортерам есть, что предложить потребителю. В этом году мы пробуем новые форматы поддержки производителей ― впервые был создан региональный магазин на известной азиатской торговой электронной площадке. И продолжаем внедрять уже хорошо зарекомендовавшие себя меры -- бизнес-миссии. Задачи на предстоящий год понятны: развивать торговые отношения с дружественными странами, в частности с Китаем», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

С начала года Центр поддержки экспорта Ленинградской области оказал услуги по поддержке экспорта 36 компаниям, которые заключили 87 контрактов на общую сумму почти 15 млн долларов.

Преимущественно на экспорт идут товары из АПК, ЛПК, строительной, химической и легкой промышленности.

Работа по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности ведется в рамках майского указа Президента Российской Федерации Владимира Путина и реализуется в Ленинградской области по региональному проекту «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».