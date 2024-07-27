С днём рождения, Гатчинский район!

В этом году свой день рождения район отмечал в Елизаветинском сельском поселении. Праздник развернулся в живописном парке перед Дылицким дворцом. В прологе с литературно-музыкальной композицией «Перерождение» выступила чета актеров театра и кино - Антон и Виктория Макарские в сопровождении симфонического оркестра под управлением Игоря Пономаренко.

Заместитель председателя гатчинского совета депутатов Сергей Воскресенский зачитал поздравительный адрес от депутатского корпуса:

- Каждый год, прожитый районом, это шаг вперед. Строятся новые дома, социальные объекты, дороги, газопроводы, проводится благоустройство, обновляются учреждения образования, здравоохранения, спорта. Все это – результат нашего совместного труда, заслуга разных поколений гатчинцев. Общими усилиями благодаря слаженной работе органов представительной и исполнительной власти мы преумножаем богатое наследие, создаем условия для счастливого будущего подрастающего поколения. Каждое поселение, каждый житель вносит свой вклад в гармоничное развитие Гатчинского района. Пусть очередная дата в его истории даст старт новым ярким достижениям и успехам. Спасибо вам, уважаемые земляки, за вашу преданность родному краю, за ваш труд и заботу о благополучии нашего общего дома. От всей души желаем вам счастья, мира и добра, а нашему району – счастливого будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития и процветания. С днем рождения, Гатчинский район!

Земляков поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим:

- Историю пишут конкретные люди, и любой день рождения – это всегда возможность подвести некоторые итоги, помечтать и выстроить планы на ближайшую перспективу. За сегодняшний день мы благодарим все поколения, жившие на гатчинской земле, особая благодарность – ветеранам. В год 80-летия полного снятия блокады и освобождения Гатчины от фашистских захватчиков мы особенно осознаем значимость сегодняшнего дня и гордимся подвигом наших современников, наших земляков, кто сегодня встал на защиту нашего Отечества. Я благодарю всех, кто на своем рубеже приближает необходимую нам победу. Спасибо всем предприятиям, всем коллективам, всем предпринимателям, аграриям, укрепляющим наш район сегодня. Всем, кто делает нас сильнее, а значит, делает сильнее нашу страну. Сегодня экономика Гатчинского района как никогда стабильна, и это дает нам возможность выполнять все взятые на себя обязательства. Мы строим школы, детские сады, модернизируем инженерную инфраструктуру, ремонтируем улично-дорожную сеть, благоустраиваем общественные пространства, и за это хочется сказать спасибо каждому жителю нашей гатчинской земли.

Как заметила Людмила Николаевна, 2024 год – это значимый год для всех гатчинцев. В этом году на гатчинской земле был образован – единственный в Ленинградской области – муниципальный округ. Открывается новая страница в истории местного самоуправления.

- Мы – огромная гатчинская семья в семье Ленинградской. Мы – многонациональная и многоконфессиональная семья, и в этом наша сила. Я благодарю все общественные организации, все конфессии за открытый, честный и конструктивный диалог. Именно он – основа той политической и социально-экономической стабильности, которой гордится Гатчинский района. Мы ценим прошлое и верим в будущее, и мы благодарны всем, кто своим трудом приумножает достояние своей малой родины, волей и созидательной энергией дает мощный импульс для движения вперед, к новым свершениям, кто обороняет рубежи нашего великого государства, дарит нам уверенность в завтрашнем дне. Пусть каждый день приносит вам новые достижения, а в ваших домах царят уют, любовь, тепло и взаимопонимание.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 97-й годовщины со дня образования Гатчинского района жители, представители гатчинских предприятий, трудовых коллективов получили заслуженные награды.

Благодарность администрации Гатчинского района была объявлена технику искусственного осеменения АО «Гатчинское» Ольге Мамедовой и заместителю начальника ремонтно-механического участка ПО «Баррикада» Сергею Морозову.

Почетную грамоту администрации Гатчинского района вручили первому заместителю директора ГМЗ «Гатчина» Ирине Абросимовой, инженеру Управления строительства Гатчинского района Зинаиде Бырдиной, индивидуальному предпринимателю Валентине Ким, руководителю агропромышленного факультета ГИЭФПТ, главе Елизаветинского поселения Евгению Самойлову, учителю математики Вырицкой школы № 1 Валерию Якубенко.

Благодарность главы Гатчинского района получили: активный житель Сяськелевского поселения Людмила Алесина, фельдшер Семринского ФАПа Людмила Мищенко, предприниматель Любовь Северикова, главный библиотекарь Таицкой библиотеки Елена Судакова, врач общей практики Войсковицкой амбулатории Екатерина Третьякова, председатель совета ветеранов Дружногорского поселения Татьяна Федорова.

Знаком отличия «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района» поощрили директора городской электросети Любовь Волкову и директора реабилитационного центра для детей и подростков «Дарина» Ольгу Максимихину.

Решением XVI съезда городов воинской славы за мужество, патриотизм и активную гражданскую позицию серебряной медалью Союза городов воинской славы награжден председатель совета потребительского общества «Гатчинский промкомбинат» Оганес Гадян.

Почетной грамоты Союза городов воинской славы удостоен председатель совета Гатчинского райпо Михаил Заславский.

За помощь и поддержку наших воинов, которые в эти минуты с оружием в руках отстаивают наше право на мирную и счастливую жизнь на полях специальной военной операции, благодарственным письмом наградили трудовые коллективы Гатчинского ССК, ООО «5 Микрон НПО», научно-производственной компании «Приматек».

За освещение СВО в средствах массовой информации благодарственным письмом совета депутатов и администрации Гатчинского района награждена заместитель главного редактора газеты «Гатчинская правда» Татьяна Можаева.

Ведущий праздничной программы зачитал поздравления с 97-й годовщиной со дня образования Гатчинского района от депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова и сенатора РФ от Ленинградской области Сергея Перминова, который пожелал всем ставить смелые цели и действовать решительно: вместе мы их обязательно добьемся: «…Наша вера в будущее этой земли зиждется на заветах предков, истории и традициях, на талантах жителей, трудами которых сегодня созидается общее благо, и преображается к лучшему жизнь, на уважении, любви и заботе, на семьях, в которых растут прекрасные дети – поколение наших наследников».

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Людмила Тептина и Александр Русских поздравили земляков с праздником и огласили приветственные слова от председателя областного парламента Сергея Бебенина:

«Гатчинский район – в самом центре Ленинградской области, это место с уникальной историей, богатое культурными традициями, а жители по праву гордятся именами и делами земляков, среди которых – величайшие деятели прошлого. Сегодня мы видим, как район активно развивается, привлекая инвестиции и создавая благоприятные условия для жизни и бизнеса. И это, безусловно, заслуга его трудолюбивых и дружелюбных жителей, а также грамотного руководства».

Сергей Михайлович пожелал Гатчинскому району – теперь уже муниципальному округу – дальнейшего процветания и новых достижений.

Парламентарии вручили высшую награду региона двум жительницам Гатчинского района. Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области награждены директор Гатчинского педколледжа им. Ушинского Марина Воронцова и заведующая Прибытковской сельской библиотекой Марина Ковель.

После торжественной части концертная программа продолжилась выступлениями творческих коллективов Гатчинского района. В завершение праздника на сцену вышла заслуженная артистка России Ольга Кормухина.

Екатерина Дзюба