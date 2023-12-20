Ленинградский транспорт переходит на метан

«Повышаем экологичность и экономичность личного и общественного транспорта. В 2023 году Ленинградская область вошла в перечень субсидируемых регионов, где водители могут перевести свои машины на природный газ фактически бесплатно. В 2020-2022 годах по программе льготного переоборудование переведено на метан более 1000 транспортных средств. С начала 2023 года при господдержке переоборудовано 343 транспортных средства. С 2022 по 2023 год в области были открыты четыре новые газозаправочные станции «Газпром газомоторное топливо» в Пикалево, Тосно, Сосновом Бору и Всеволожском районе на территории КАД-Парнас. Сегодня в регионе действует 17 газозаправочных объектов», — отметил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

С 2020 по 2023 год при государственной поддержке ленинградскими перевозчиками приобретено 33 новых газомоторных автобуса, которые возят пассажиров. Стоимость кубометра метана в 2,5 раза ниже стоимости литра бензина или дизеля и в среднем по России составляет 21,62 рубля. 1 км пути на газомоторном топливе обходится владельцам авто примерно в 2 рубля, на бензине – 5 рублей (при среднем расходе 9,5 л на 100 км). Чтобы перевести свой автомобиль на газ, можно обратиться в компанию из списка: https://gazprom-agnks.ru/retool-where