«Ёлка желаний»: так сбываются мечты

Администрация Гатчинского района уже четыре года организует благотворительную акцию «Гатчинская елка желаний», в ходе которой сотрудники администрации, депутаты, руководители гатчинских предприятий, представители общественных организаций и многие другие исполняют желания ребят. Дети пишут письма Деду Морозу, и участники акции снимают с «елки желаний» «шарики» с детскими пожеланиями и выступают в роли добрых волшебников.

26 декабря в богато украшенной резиденции детей торжественно встречали Дед Мороз со Снегурочкой – поздравляли с наступающим Новым годом. Все вместе зажигали на елке огни, водили хороводы, пели песни. Кульминацией праздника было вручение подарков в красочных коробках. Дети с удовольствием фотографировались рядом с Дедом Морозом, восседающем на троне.

- В этом году писем от ребят на «Елку желаний» поступило очень много – Деду Морозу написали более 330 детей из 163 семей, – говорит глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. – Кто-то из ребят получил подарки дома, кто-то – на новогоднем утреннике, а кто-то пришел сюда, в резиденцию. Это замечательная традиция в Гатчине, когда в канун Нового года открывается резиденция Деда Мороза, где сбываются детские мечты.

Большинство ребят заказывали на Новый год конструкторы и любимые игрушки, билеты на новогодние праздничные представления.

Вместе с Дедом Морозом читали детские письма и готовили подарки его верные помощники. Людмила Нещадим, например, сняла с «елки желаний» «шарик» с пожеланием шестилетнего Давида – сына участника спецоперации: в резиденции Деда Мороза мальчик получил в подарок долгожданный конструктор «Лего Сити».

На праздничном мероприятии Людмила Николаевна поздравила детей и их родителей с наступающим Новым годом:

- Ребята, вы должны знать, что ваши мечты непременно сбываются, когда эти мечты добрые и благие. Я хочу пожелать детям и взрослым: мечтайте обязательно!

Екатерина Дзюба