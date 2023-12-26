Праздник на новой ледовой площадке

Торжественное открытие состоялось 24 декабря. Под гимн Гатчинского района на лед вышли юные фигуристы и хоккеисты, которые с гордостью провезли по новому катку флаги поселений.

Жителей поселения, гостей праздника приветствовала глава администрации Сяськелевского поселения Елена Федорова, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, заместитель главы Гатчинской администрации по развитию социальной сферы Марк Кравчук.

- Очень приятно находиться сегодня на открытии хоккейной площадки. Спасибо всем, кто помогает сохранять спортивные традиции и показывает пример подрастающему поколению, – сказал Марк Кравчук.

Благодарность главы администрации Гатчинского района за огромный вклад в развитие ледовых видов спорта в Сяськелевском поселении получили Евгений Хазов и Владимир Пахомов.

Символическую алую ленточку перерезали Елена Федорова и бессменный капитан хоккейной команды «Пламя» Сяськелевского поселения Василий Хазов.

Вместе с организатором чемпионата Гатчинского района Александром Кузнецовым он открыл турнир по хоккею с шайбой сезона 2023-2024 гг., в котором примут участие семь команд.

В этот день первыми на льду встретились команды Сяськелево и Дружной Горки – «Пламя» и «Алмаз». Игра была напряженной, борьба упорной, но хозяева одержали уверенную и красивую победу со счетом 13:3.