В ДТП пострадала женщина с ребёнком

ДТП произошло 22 декабря, днем, на автодороге Гатчина – Ополье, между Шпаньково и Елизаветино. 39-летняя женщина, находившаяся за рулем автомашины «Лада Ларгус», ехавшая в сторону Шпаньково, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с эвакуатором. В результате аварии серьезно пострадала она сама и ее 8-летняя пассажирка. Женщину в бессознательном состоянии забрала бригада «скорой помощи», она и девочка в тяжелом состоянии с сочетанными травмами помещены в реанимацию. Полиция проводит проверку.