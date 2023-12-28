Подготовка к экзаменам набирает обороты

Репетиционный экзамен – это возможность оценить знания перед реальными испытаниями, познакомиться с деталями процедуры проведения: временными рамками, особенностями заполнения бланков, правилами поведения. Такие тренировки помогают избежать ошибок в условиях стрессовой ситуации и развивают навыки самоконтроля.

В Гатчинском районе в репетиционном экзамене по математики базового уровня приняли участие 278 одиннадцатиклассников, что составляет 47% от общего числа выпускников текущего года. Выпускники тренировались в заполнении бланков ответов, учились правильно читать инструкции и распределять время, отведенное на выполнение заданий.

Своими мыслями поделилась одна из участниц репетиционного экзамена по математике базового уровня из Гатчинской школы № 9.

- Перед экзаменом я волновалась, но обстановка в аудитории была доброжелательная, поэтому мои переживания были напрасны. Я считаю, что благодаря таким тренировкам, реальный экзамен не будет нас пугать, - сделала вывод Екатерина.

Пунктами проведения репетиционного экзамена были определены 28 образовательных учреждений. Всего задействовано 30 аудиторий. Напечатано 328 индивидуальных комплектов экзаменационных материалов.

- Работа пункта приема экзаменов была организована в соответствии с методическими рекомендациями. Организаторы в аудиториях работали четко по инструкциям. Была создана доброжелательная обстановка. Благодаря репетиционным экзаменам обучающиеся понимают, что в этой процедуре нет ничего страшного и избавляются от излишней тревожности, - отметила руководитель Гатчинской школы № 7 Ольга Петровна Малинина.

Опыт проведения таких экзаменов показывает, что полученный результат позволит ребятам оценить свой уровень подготовки к ЕГЭ по математике базового уровня. К выпускникам приходит осознание серьезности предстоящего экзамена, они более ответственно подходят к подготовке к государственной итоговой аттестации.





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