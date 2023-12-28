Традиционные куклы Людмилы Еремеевой

В 2023 году студии «Рукодельница» при гатчинском Центре творчества юных исполняется 30 лет. В честь этого события в фойе ЦТЮ весь декабрь работает уникальная выставка, на которой представлены традиционные куклы из авторской коллекции Людмилы Еремеевой, включая и работы её учеников.

Дело делается, когда руки знают

Как говорил один философ, часто только руки знают, как распутать то, над чем тщетно бьётся разум. И действительно, если посмотреть на любое рукоделие с другой, «внутренней», стороны, можно увидеть, что это не только возможность снять внутреннее напряжение, но и особый способ общения с миром и с самим собой. Ещё больший смысл имеет возвращение в нашу жизнь старинных традиционных ремёсел: ведь речь идёт уже о восстановлении глубинных связей между прошлым и настоящим — с прокладыванием неприметной, но важной тропинки в будущее.

Прихотливы узоры судьбы, но если ей не сопротивляться, она всегда приведёт человека к самому важному в его жизни. Людмила Еремеева родилась и всю жизнь прожила в Гатчине. А вот её родители - родом из Тверской области.

- У бабушки с дедушкой было большое хозяйство, - рассказывает Людмила Александровна. - У них были красильная, кожевенная, валяльная мастерские, ткацкие станки и даже круговые вязальные машины. В семье было десять детей, и все они чем-то занимались. Девочки умели вязать, ткать, валять шерсть. Один из братьев делал легендарные белые бурки, отделанные кожей. Все изделия отвозили в Москву – на продажу. В 1930-х годах семья была «раскулачена»: её посчитали зажиточной...

Как считает Людмила Александровна, эта любовь к ремеслу и рукоделию передалась ей по наследству.

- Я любила вязать с детства, - говорит она. - Моя тётушка как-то подарила мне большую коллекцию журналов по вязанию, и уже к десятому классу я умела вязать без схем и инструкций.

И всё же, как казалось поначалу, ничто не располагало к всепоглощающему увлечению рукоделием. Окончив гатчинскую школу-интернат, Людмила Александровна поступила на спортивное отделение в Гатчинское педагогическое училище. Была чемпионкой Гатчины и Ленинградской области по плаванию, более семнадцати лет проработала тренером в бассейне ЛИЯФ.

- В семидесятых годах особенного изобилия в магазинах не было, - вспоминает она. - Когда у нас родился второй ребёнок, на декретные деньги купила вязальную машину. Практически все вещи, кроме верхней одежды и обуви, я вязала для своей семьи сама. У меня были одеты все — и дети, и взрослые: от носков и колготок до варежек и кофточек.

- Мы с мужем жили на улице Рощинской, и в нашем доме был кружок. Я вела там уроки вязания и мягкой игрушки, - говорит Людмила Александровна. - Из спорта пришлось уйти из-за сильной простуды, а в 1993 году меня пригласили на работу в ЦТЮ. Так и родилась студия «Рукодельница».

Возвращение русской куклы

Сначала Людмила Еремеева занималась с детьми вязанием и мягкой игрушкой. В те времена как раз начался бум кукол Барби, и вместе с учениками она шила и вязала костюмы для этих игрушек.

- Нам попался литовский журнал «Лола», где публиковалось много рукодельных затей для Барби, - вспоминает она. - Написала в журнал о нашей студии, о своих учениках, которые с удовольствием учатся по нему. И нас пригласили принять участие в международном конкурсе «Кукла моей мечты» в Москве. На конкурс мы поехали с двумя нашими девочками. В итоге они стали призёрами и были награждены поездками в международные летние лагеря!

Людмиле Еремеевой предложили возглавить региональный клуб «Лола», и уже через год объединение проводило конкурсы по Ленинградской области. Всё это окончательно убедило мастерицу в том, что иностранные куклы не полезны нашим детям, не давая им нужное воспитание. И Людмила Александровна решила заняться народной куклой. Конечно, поначалу для этого не хватало знаний, и она начала учиться.

- Благодаря областному отделу культуры, а потом и Дому народного творчества Ленинградской области я училась все эти тридцать лет и продолжаю учиться сейчас, - рассказывает она. - Каждый год я ездила на какие-то курсы и семинары — в Новгород, Москву, Петербург. Мы получили доступ в разные музеи, включая этнографический и антропологический, где могли изучать аутентичные традиционные игрушки. Нас знакомили со старинными куклами, найденными в различных экспедициях, помогали освоить разнообразные техники по изготовлению традиционных кукол.

Куклы на всю жизнь

Куклы сопровождали наших предков на протяжении всей жизни. Каждая такая игрушка, сделанная для детей, несла определённую функцию, у каждой был свой смысл. Такие куклы никогда не выбрасывались: в каждом доме хранилось до ста штук — на всякие случаи жизни и на все праздники!

На юбилейной выставке, которая работает в фойе ЦТЮ, можно увидеть все виды традиционных кукол — игровые, куклы-обереги, обрядовые, различные национальные куклы. Вот кукла игровая — тряпичный «зайчик на пальчик». Кукла-пеленашка сделана в виде ребёнка, завёрнутого в пеленки. Её делали не только для детских игр, но и наделяя обереговыми функциями — например, клали в колыбель к малышу, чтобы защитить его от злых духов.

Куклы могли учить малышей полезным навыкам. На выставке можно увидеть куклу, с помощью которой мама учила девочку варить кашу: «По пояс насыпешь крупички, по пояс - водички, голова — для разумения, и горшок в печь ставишь». Пока девочка не научилась кашу варить, кукла сидела на печи. Мама отдавала ей куклу для игры только после этого.

А вот «бабушкина» кукла, которая делалась из бересты. Бабушка одевала такую куколку в наряд, сделанный из кусочков своей старой одежды, а внутрь вкладывала молитву для внука. Куклу хранили и после её ухода из жизни...

Обереговые куклы делались на удачный выход замуж, на свадьбу, на беременность и на роды. Например, куклы-неразлучники дарились молодым на свадьбу. Куклы-перевёртыши напоминали о женской доле («от девки к бабе»).

Меньше всего повезло, пожалуй, обрядовым куклам, которых делали для определенных ритуалов на самые разные народные праздники. После проведения обряда куклу сжигали, топили или закапывали в землю. Кстати, чучело Масленицы, которую ежегодно при всём народе сжигают в Гатчине, каждый раз изготавливает именно Людмила Александровна — по всем правилам народной традиции.

- Сжигать чучело Масленицы не жалко: это ведь обряд очищения, - говорит мастерица.

Загадки кукольной души

Как рассказывает Людмила Александровна, в основном все куклы делались без иголки: только тряпочки, ниточки и умение. Большинство из них — безликие, и в этом тоже был свой смысл, да не один.

- Кукле доверяли, как своей подружке: она не могла выдавать секреты, - говорит мастерица. - Она как бы говорила: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Была, кстати, на Руси кукла-желанница. Её делали дети, загадывали желание и прятали: её никто не должен был видеть. Когда желание исполнялось, ребёнок делал кукле какой-то маленький подарочек и загадывал очередное желание.

Куклы без лица носили обереговую функцию: считалось, что они отгоняют злых духов. Ещё одно объяснение: на изготовление куклы затрачивалось много времени, и некрасиво нарисованное лицо могло испортить игрушку. И уже современные взрослые отметили: когда ребёнок играет с безликой куклой, у него быстрее и лучше развивается воображение.

На выставке можно увидеть и целые интерьерные композиции, главную роль в которых играют куклы. Вот, например, деревенская изба в миниатюре — совсем как настоящая, да и сделана со знанием дела.

- Этот домик сделал мой муж, - говорит мастерица. - Он родился и жил в деревне, так что все секреты русской избы хорошо знал. В ней есть вся необходимая домашняя утварь. Вот русская печь: заслонка открывается, ухватом берется горшок и ставится на стол. Это самая любимая игра для маленьких студийцев!

На полу избы лежат миниатюрные вязаные половички, в красном углу - иконы. Дом обитаем: в нём живёт целая семья кукол. Глава семейства — моряк, вернувшийся с фронта.

- Моряком был мой папа, - говорит Людмила Александровна...

И мастерство, и фантазия, и игра!

В студию к Людмиле Еремеевой приходят заниматься целыми семьями. Пока самые маленькие возятся с тряпочками, дети постарше делают игрушки. Начиная с первых же занятий, студийцы знакомятся с историей русской куклы, деревенским укладом на Руси, семейными традициями разных народов России. Пробуют самостоятельно ткать и вязать, занимаются бисероплетением и учатся старинному плетению на раме.

- Определившись с заданием, я даю детям возможность фантазировать и экспериментировать в разных техниках, - рассказывает Людмила Александровна. - Сделать куклу не так-то просто. Недостаточно её скрутить или сшить, нужно ещё решить, где и как она живёт, сколько ей лет, есть ли у нее дети и прочее. От этого зависит цельный образ готового изделия.

- Конечно, дети сейчас сильно отвлекаются на современные гаджеты, - говорит мастерица. - И всё же интерес к рукоделию сохраняется. Своих детей в студию приводят уже мои бывшие ученики.

Как считает Людмила Еремеева, занятия рукоделием имеют огромное значение для детей. Это, как минимум, развивает мелкую моторику, учит ребёнка трудолюбию, усердию и усидчивости. Занимаясь традиционными куклами, дети познают наш русский мир, нашу историю, а не чуждую нам американскую или немецкую культуру. Но главное - это развивает детскую душу.

- В сделанных своими руками игрушках сохраняется частичка нашего тепла и нашей души, - говорит Людмила Александровна. - Сделав даже самую простую куколку, ребенок уже не хочет с ней расставаться.

С удовольствием занимаются в студии «Рукодельница» и взрослые. На выставке в ЦТЮ можно увидеть их изделия: изысканные украшения из бисера, натуральных тканей и камней. Кто-то делает куклы и занимается росписью по дереву. Мужчины изготавливают крупные деревянные объекты для экспозиций, необходимые для творчества инструменты и станки.

Поучиться старинному мастерству может любой желающий, и не только в студии. Людмилу Еремееву всегда можно увидеть на городских праздниках, где она даёт мастер-классы по изготовлению игрушек всем желающим. Студия «Рукодельница» сотрудничает и с другими творческими коллективами Гатчины.

«Кукла моей мечты»

- Когда я была маленькой, у нас дома на комоде сидела кукла, и мне не давали с ней играть, - вспоминает Людмила Еремеева. - Потом эта кукла перешла по наследству к моему племяннику. И когда я начала уже работать в ЦТЮ и собирать свою коллекцию, я пришла к племяннику, чтобы попросить у него эту игрушку. И тут выяснилось, что буквально перед моим приходом её выбросили на помойку: собака руку прогрызла! Это был такой шок для меня! И всё-таки я нашла такую же куклу...

Есть у Людмилы Еремеевой ещё одна мечта — сшить для кукол из своей коллекции (а она у неё огромная!), различные наряды, включая традиционные.

- Ещё одна задумка: после Нового года начнём с детьми делать кроватки и постельное бельё для кукол в русском стиле, - говорит она. - Будем пытаться увязать старинный дизайн с современным интерьером.

Выставка Людмилы Еремеевой в Центре творчества юных называется «За всё я вас благодарю».

- Я благодарю всех, кто меня учил, кто мне помогал, кто делал мне доброе дело, - говорит Людмила Александровна. - Благодарю детей, которые у меня занимались и занимаются. Все эти тридцать лет связаны у меня с хорошими людьми.

Правду говорят: умение быть благодарным — редкое и драгоценное качество, свойственное душам добрым, богатым и щедрым, умеющим дарить радость, любовь и тепло — так, как это делает Людмила Александровна Еремеева.

Юлия Лысанюк