«Весёлый ветер» завертел ёлку из велосипедных колёс!

Напомним, проект «Мастерская «Весёлый ветер» реализовывался при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На протяжении целого года в его рамках проходили лекции и мастер-классы, посвящённые необычному жанру кинетического искусства. Каждый из участников мог пройти самостоятельный путь от идеи до создания арт-объекта - кинетической скульптуры.

В гостях у творческой мастерской художника Евгения Климова побывали учащиеся детской художественной школы города Гатчины, воспитанники приюта в реабилитационном центре «Дарина», ребята с ограниченными возможностями здоровья, взрослые гатчинцы.

Как говорит Евгений Климов, главная цель проекта - зародить интерес к кинетическому искусству и к творчеству вообще.

На мастер-классах специалиста по конструированию объёмных объектов из плоского материала Бориса Пантелеева ребята учились работать с бумагой, создавали малые архитектурные формы и фигурки животных. Вместе с Евгением Климовым они приобретали навыки работы с инструментами, резали металл, гнули и сверлили его, ставили заклёпки.

В середине декабря Евгений Климов выступил с лекцией по кинетическому искусству в Школе дизайна ГИЭФПТ. Интересный рассказ художника произвёл большое впечатление на будущих дизайнеров и модельеров. И это не удивительно, ведь дизайн и кинетическое искусство — близкие темы, часто дополняющие одна другую. Студенты долго не отпускали необычного гостя, задавали ему множество вопросов и предлагали продолжить творческие встречи. В конце встречи Евгений Николаевич провёл мастер-класс по бумажной пластике для амбассадоров «Профессионалитета».

Последний мастер-класс в культурном центре «Загвоздка», конечно же, был посвящён предстоящим зимним праздникам. Постоянные участники проекта, ученики детской художественной школы города Гатчины, вместе с Евгением Климовым завершили начатое на предыдущих уроках — доделали необычную ёлку-флюгер.

Человеческая фантазия, действительно, не знает границ! Три велосипедных колеса, соединённые трубками с шарикоподшипниками и оснащённые металлическими «воронками», были украшены яркими ёлочными шариками. Конструкцию вынесли во двор и установили на высоком столбе. И первые же порывы ветра привели в движение это удивительное сооружение!

Флюгер-ёлка, сделанный руками ребят, дополнил небольшую коллекцию других арт-объектов, сделанных Евгением Климовым вместе с его учениками. Ещё одна такая ёлка украсила двор многоэтажного жилого комплекса на Хохловом поле. И это, кстати, не единственный флюгер в этом дворе — первые кинетические скульптуры появились здесь ещё осенью, радуя местных жителей, особенно маленьких.

Ребята расставались с мастерской «Весёлый ветер» с видимым сожалением. Для юных художников эти лекции и мастер-классы открыли совершенно новые стороны и грани творчества, расширив их представления об искусстве и научив новым приёмам работы с материалом и объёмами.

Катя учится в третьем классе художественной школы города Гатчины. Ей нравится, что можно дополнять полученные там знания новыми умениями. Именно в этой мастерской она впервые попробовала свои силы в резке металла. Процесс оказался непростым, но очень увлекательным.

Арина — учащаяся четвёртого класса «художки»:

- Сейчас я работаю в художественной школе с аппликацией. Там тоже нужно уметь работать с бумагой, и то, чему я учусь здесь, помогает мне. По металлу резать тоже интересно, но, конечно, трудней. На одном из уроков я вырезала маленький меч!

- Конечно, я доволен этим проектом, - говорит Евгений Климов. - Но главное, наш культурный центр продолжает успешно развиваться! И детям, и взрослым нравится приходить сюда, учиться новому, делать что-то своими руками. Надеюсь, мы будем продолжать эту деятельность и дальше.

Как говорит художник, все изготовленные в мастерской «Весёлый ветер» арт-объекты планируется использовать для создания парка флюгеров на территории центра «Загвоздка». Желаем удачи в реализации этой интересной идеи, успехов в работе мастерской и новых творческих проектов!

Юлия Лысанюк