Мой любимый дракон: рептилии у нас дома

Любители экзотики в наступившем году потянутся в зоомагазины, чтобы приглядеться к потомкам динозавров, которым во все времена приписывали прямое родство со сказочными драконами. Кстати, ошибки в этом почти не было: и сейчас в живой природе можно встретить маленькие копии драконов, описанных во многих мифологиях мира.

Динозавры, они же драконы, они же рептилии...

Как известно, вымершие динозавры были рептилиями, или пресмыкающимися. Впрочем, далеко не все они действительно «пресмыкались», ползая по земле. Настоящий расцвет эти существа пережили в эпоху мезозоя, доминируя не только на земле, но и в воде, и в воздухе. Большинство этих чудовищ вымерло спустя 160 миллионов лет, в конце мелового периода. Но память о них осталась — в лице, точнее, в мордах их современных родичей.

Кстати, по мнению палеонтологов, единственными прямыми потомками динозавров, дожившими до наших дней, являются птицы. А вот современные рептилии (крокодилы, ящерицы, черепахи, змеи) — всего лишь их дальние родственники, развитие которых шло параллельно динозаврам.

Важно различать пресмыкающихся (рептилий) и земноводных (амфибий). Основное место обитания пресмыкающихся — суша, земноводных — вода. Тело пресмыкающихся покрыто чешуёй, тело земноводных - тонкой кожей. К земноводным относятся тритоны, саламандры, лягушки и некоторые другие животные. Пресмыкающиеся — это черепахи, крокодилы, ящерицы, змеи.

Несмотря на странноватый, мягко говоря, вид, холодную кровь (скользкие, холодные -

бр-р-р!) и некоторую отстранённость (точнее, полное равнодушие к любящему хозяину), маленькие родичи динозавров всегда находили поклонников среди любителей домашней живности. И действительно, многие современные рептилии выглядят идеальными питомцами. Они не требуют постоянного внимания, не занимают много места, едят немного, не портят мебель и не грызут тапочки. А ещё их (подумать только!) просто любят — за то, что они такие, какие есть.

В плане содержания в домашних условиях у рептилий есть несколько существенных преимуществ. Во-первых, они почти не пахнут. Во-вторых, они не вызывают аллергии. В-третьих, многие из них подолгу могут обходиться без еды (например, змеи и крупные ящерицы). В четвёртых, содержание некоторых рептилий часто обходится дешевле, чем содержание породистой кошки, и их можно рекомендовать даже новичкам.

И всё же, несмотря на видимую привлекательность этих животных, не всё с ними так уж просто. Экзотические питомцы требуют особой среды обитания — только в этом случае они будут жить долго, оставаясь здоровыми и радуя своего хозяина.

Выбор рептилии и условия содержания

Рептилии — холоднокровные животные, а значит любят тепло. Низкая температура для них – стресс, высокая — стимул к активности и размножению.

Новичкам рекомендуется выбирать небольших или средних по размерам животных. Лучше всего, если это вид рептилий, которые легче идут на контакт и не агрессивны по природе. Также стоит остановиться на животных, которые неприхотливы в выборе пищи и режима кормления. Большинство рептилий - хищники, а значит, им нужна белковая пища, часто живая. Но и такой корм должен быть сбалансирован необходимыми минералами.

Перед приобретением животного в первую очередь необходимо обустроить террариум для него. Его выбирают по нескольким параметрам, учитывая размеры рептилии и особенности ее жизнедеятельности.

Любой террариум, вне зависимости от вида рептилии, нужно оборудовать вентиляцией, освещением, источником ультрафиолетовых лучей и системой поддержания и контроля температуры. Некоторые животные нуждаются в мини-водоёме. Чтобы рептилии было максимально комфортно, условия её обитания должны быть приближены к естественным. Для этого террариум декорируют различными элементами, воссоздавая природный «ландшафт».

Несмотря на большое видовое разнообразие рептилий, далеко не все они годятся для домашнего содержания. В основном, в качестве питомцев держат черепах, ящериц и змей.

Черепахи

Черепахи — одно из самых неприхотливых животных. По характеру они спокойны и миролюбивы, поэтому их часто заводят в качестве первых питомцев для детей. Это долгожители среди животных: так, например, средняя продолжительность жизни среднеазиатской черепахи — 40 лет. Черепаху легко прокормить и за ней интересно наблюдать.

В зоомагазинах можно встретить, как правило, сухопутных и водных черепах. У каждой разновидности — свои условия содержания.

Сухопутные черепахи

Обычно дома содержат среднеазиатскую, средиземноморскую и некоторые другие виды черепах. Сухопутным черепахам нужен просторный террариум, дно которого застилают специальным грунтом. Для оборудования террариума также понадобятся: домик-укрытие, кормушка, поилка, лампа для обогрева, ультрафиолетовая лампа, термометр.

Сухопутная черепаха питается зеленью, фруктами и овощами. Кормят её 2-3 раза в неделю.

Водные черепахи

Самым популярным видом считается красноухая черепаха. Также для домашнего содержания подходят трионикс китайский, мускусная болотная черепаха.

Водным черепахам понадобится акватеррариум с водой. Для устройства «берега» подойдут коряги, бревнышки и т. п. Водные черепахи — хищники. Им подойдёт живой или замороженный, сухой или консервированный корм. Подойдут и готовые корма для водных черепах.

Ящерицы

Уход за ящерицами не самый сложный, а наблюдать за ними – одно удовольствие. Как правило, это одиночные животные, не склонные к общению.

Террариум для ящерицы должен быть разделён на прохладную и тёплую (с бассейном) зоны. В основном, ящерицы – хищники, хотя некоторые едят растительную пищу. Мелкие хищные ящерицы предпочитают тараканов, крупные – мышей.

Геккон

Ящерицы семейства гекконовых - одни из самых популярных для домашнего содержания. Они славятся своей экзотической внешностью и интересным поведением. Чаще всего в зоомагазинах можно встретить гекконов токи, ленточных, сцинковых, мадагаскарских и других. Размеры их невелики (до 30 см в длину), поэтому их можно содержать в небольшом террариуме.

Пятнистый эублефар

Эублефар, или леопардовый геккон – один из лучших вариантов для новичков. Это безобидная и относительно неприхотливая ящерица. У эублефара очень милая внешность - большие темные глаза, округлая мордочка, мягкая и нежная кожа с пятнышками. Взрослые особи вырастают до 25-30 см. В хороших условиях пятнистый эублефар может прожить до 30 лет. Эти ящерицы легко приручаются и даже способны узнавать своих владельцев.

Эублефар — хищник, питается исключительно белковой пищей (свежие или замороженные насекомые). В качестве лакомства можно давать фрукты.

Сцинк

Синеязыкий сцинк — также одна из самых популярных рептилий, которая легко приручается. Сцинки живут до 20 лет, вырастая до 50 см. Синеязыкие сцинки всеядны: они едят насекомых и растительную пищу.

Хамелеон

Хамелеоны - древесные животные среднего размера (до 30 см в длину). В зависимости от состояния и настроения могут изменять цвет и рисунок кожного покрова. За этой рептилией интересно наблюдать: хамелеон неспешно передвигается и забавно шевелит глазами.

Содержать хамелеона дома несложно, но нужно соблюдать некоторые условия. Для него понадобится просторный террариум. Домашние хамелеоны питаются сверчками, тропическими тараканами, мучными червями и саранчой. Также любят мелко нарезанные фрукты. При правильном уходе домашний хамелеон живет от 5 до 10 лет.

Игуана

Игуана – крупная эффектная ящерица, которая легко привыкает к жизни в неволе. Игуаны бывают разного окраса, но самым популярным видом для домашнего содержания считается зеленая игуана.

Игуаны не агрессивны и доверяют человеку. Они способны отличать хозяина от других людей, охотно сидят на руках и даже гуляют на поводке. Игуан кормят растительной пищей – фруктами и овощами, добавляя в рацион минеральную подкормку. В неволе эти ящерицы живут до 20 лет.

Агама

Ещё одна популярная ящерица, длина которой достигает

60 см (вместе с хвостом). Агама прекрасно адаптируется к жизни в неволе и быстро приручается. Эта рептилия активна в дневное время суток.

Для содержания агамы необходим просторный террариум. В рацион этой рептилии входят личинки, сверчки, дождевые черви и тараканы. Можно ей давать также фрукты и овощи. В неволе агамы живут в среднем 10 лет.

Кстати, именно в семействе агамовых встречаются ящерицы — миниатюрные копии сказочных летающих драконов. Летучий дракон (Draco) — ящерица, обитающая в Юго-Восточной Азии. Благодаря кожистым крыльям, она может планировать на расстояние свыше 20 метров!

Рептилии — неприхотливые домашние любимцы. За ними несложно ухаживать, за их поведением интересно наблюдать, к тому же они не вызывают аллергии. В качестве первого питомца лучше выбирать представителей спокойных и не агрессивных видов - черепаху, эублефара, хамелеона, игуану, синеязыкого сцинка, маисового полоза, бородатую агаму.

Юлия Лысанюк

Фото freepick.com