В Гатчинский район поступит 70 новых автобусов

"Сегодня в сфере организации пассажирских автоперевозок в Гатчинском районе накопилось очень много вопросов, рассказала Людмила Нещадим. - 9 января был заключен новый муниципальный контракт с компанией "Питеравто" – на 7 лет. Это финансовоёмкий контракт: ежегодно из бюджета района нужно будет направлять на организацию пассажирских перевозок порядка 400 млн рублей (по предыдущему контракту – 50 млн руб.).

В новом контракте – очень жесткие требования: перевозчик должен будет заменить практически весь подвижной состав. По нашим муниципальным маршрутам это порядка 70 автобусов.

К техническому оснащению автобусов предъявляются строгие требования: наличие валидаторов – возможность безналичной оплаты, контроль пассажиропотока (что для нас как заказчика чрезвычайно важно) и ряд других пунктов с точки зрения оборудования, которые должны существенно повысить качество предоставляемых услуг.

Если говорить о межрегиональных маршрутах, то Ленинградская область в этом году готовит свои закупочные процедуры, и с 2025 года работа перевозчика на маршрутах № 631, № 431, № 529 тоже улучшится, поскольку область также ставит вопрос о замене всего подвижного состава.

По муниципальному контракту перевозчик обязан в течение полугода обновить подвижной состав, и ко второму полугодию ситуация должна кардинально поменяться. И мы очень рассчитываем, что в этом году на межрегиональных маршрутах – в первую очередь, № 529, по которому возникает больше всего претензий – перевозчик найдет возможность хотя бы частично заменить подвижной состав.

Мы обязательно проинформируем жителей, какое количество автобусов и когда будет поступать непосредственно для работы на территории Гатчинского района.

Что касается автобусных перевозок в Гатчине, муниципальный контракт был заключен еще в 2020 году на 5 лет, и в рамках этого контракта перевозчик выполнил свои обязательства по обновлению подвижного состава и дополнительные требования по обеспечению доступности автобусов для маломобильных групп населения.

С пассажирскими перевозками в Гатчине все обстоит более-менее благополучно, и сегодня уже нужно думать о новых маршрутах с учетом развития города. И, если будет возможность, сделать что-то в рамках существующего контракта".