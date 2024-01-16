Истории успеха молодых: карамельное производство Олега Вульфа

В Ленинградской области действуют различные организации, которые способствуют развитию предпринимательства в регионе, включая Фонд поддержки предпринимательства – центр «Мой бизнес», а также муниципальные фонды и центры. Они предлагают поддержку жителям на всех этапах открытия собственного бизнеса, начиная от идеи и консультаций по основам предпринимательства до регистрации бизнеса и его развития. Одной из основных целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» является увеличение числа малых и средних предприятий и создание новых рабочих мест в этом секторе.

Государственной поддержкой воспользовался Олег Вульф: в начале 2023 года он обратился в Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. Прошел здесь обучение, при содействии специалистов Фонда разработал бизнес-план, защитил свой бизнес-проект и получил «молодежный» грант в размере 400 тысяч рублей на открытие своего дела.

Олег открыл цех по производству карамельных изделий во Всеволожском районе. Средства из гранта, а также собственные средства были направлены на приобретение оборудования, рекламную кампанию, продвижение в интернете, а также сырье для производства карамели. В скором будущем Олег планирует установить различные точки продаж с открытой кухней, чтобы посетители магазинов могли не только приобрести вкусные сладости, но и наслаждаться наблюдением за процессом их приготовления.

История Олега Вульфа является хорошим примером того, как молодые предприниматели, получая грантовую поддержку, могут претворить свои идеи в жизнь и сделать значительный вклад в развитие предпринимательства в своем регионе.

Найти контакты муниципальных организаций поддержки бизнеса можно на сайте 813.ru.