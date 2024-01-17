Зимний «Как бы концерт» в «Купринке»

Свои коррективы в организацию этой творческой встречи внесла погода. Не все исполнители смогли завести (или даже открыть) машину в этот очень красивый, но очень морозный день. А кто-то просто не рискнул дожидаться общественного транспорта. Тем более радушно в «Купринке» встретили тех, кто всё же принял участие в этом концерте.

Очень приятно было видеть знакомые лица, но были и новые исполнители. Концерт открыла мелодия «Утро» из сюиты Э. Грига - как символ нового утра, нового года и новых надежд. Дальше традиционно выступали самые юные музыканты. Ученица первого класса хоровой школы «Апрель» Анна-София Власова исполнила арию Лауретты (Пуччини) и пьесу О. А. Геталовой «Сталактитовая пещера» на фортепиано.

Впервые в «Как бы концерте» участвовал ученик первого класса ДМШ им. Ипполитова-Иванова Ванечка Шабович, который исполнил «Менуэт». Ученик ДМШ им. Ипполитова-Иванова по классу гитары Иннокентий Вдовин сыграл прелюдию Френсиса Клейнанса. Пятиклассница этой же школы Аня Тоткайло в этот раз принесла на концерт ре-минорную прелюдию И.С. Баха. А флейтистка Полина Лысова самостоятельно подготовила тему из атмосферной компьютерной игры «Сталкер».

Артём Кива в сопровождении своих очаровательных дочек Киры и Оленьки играл для собравшихся на гитаре. Пианистка и хористка Ольга Шабович, мама первоклассника Ванечки, исполнила восхитительную тему из мультфильма Хаяо Миядзаки.

Специально на «Как бы концерт» приехала из Петербурга Мария Кочубей, и это вдвойне ценно, учитывая как редко звучит скрипка на этом мероприятии. Мария сыграла актуальную зимнюю мелодию — «Ларго» из цикла концертов А. Вивальди «Времена года». Настоящим украшением зимнего «Как бы концерта» стало выступление Виктории Огородновой (Беловой), профессиональной вокалистки и преподавательницы хоровой школы «Апрель».

А потом тональность концерта радикально поменялась: любимые песни российских рок-музыкантов исполнили на электрогитарах две Алисы (Алиса Щипунова — соло, Алиса Крылова — бас). Гитарная история продолжилась в выступлениях Ксении Рамси (классическая гитара), Артёма Кивы (песня «Беззаботный») и Артёма Щипунова (папы и главного поклонника гитаристки Алисы) с авторской песней «Улыбнётся каждому из нас». Прозвучала также пьеса норвежского композитора А. Линдемана на фортепиано в исполнении организатора и ведущей «Как бы концерта» Дарины Тоткайло.

По уже сложившейся традиции «Как бы концерт» завершили гатчинские музыканты Максим и Фёдор Мельниковы. Братья дуэтом исполнили собственные переложения для фортепиано и мелодики маршей А. Петрова и Г. Свиридова.

Все исполнители и гости «Как бы концерта» получили в подарок небольшую ёлочную игрушку ручной работы — как напоминание о чудесной встрече и о том, как важно и нужно делиться своими любимыми мелодиями, своим внутренним светом и поддерживать живой огонёк в себе и в других.

Дарина Тоткайло, библиотека им. А.И. Куприна