Дорога жизни – взгляд изнутри

Вдох-выдох, вдох-выдох: размеренное дыхание водолазов звучит на глубине Ладожского озера. Луч света выхватывает на дне занесённый илом остов грузового автомобиля. Это легендарный ГАЗ-АА – на таких машинах в блокадные годы по Дороге жизни перевозили продовольствие и другие грузы. Водолазам предстоит внимательно изучить находку, а затем поднять её с глубины на поверхность.

Перед нами первые кадры документального фильма «Дорога жизни. Взгляд из глубины», который сняли ученики медиацентра School Media муринской школы № 3: Мария Мардарь, Полина Малушко и Павел Лума. Картина стала победителем конкурса Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Знание. Кино». За победу медиацентр получил грант на сумму 500 000 рублей на развитие будущих проектов.

В центре ленты — не только история блокады, но и труд наших современников. Тех энтузиастов, которые раз за разом поднимают со дна водоёмов реликвии, связанные с историей Дороги жизни. О том, почему эта тема не оставляет равнодушными молодых людей в наше время, мы узнали у руководителя детского медиацентра Ольги Фигуры.

– Стала ли для вас неожиданностью победа на фестивале «Знание. Кино»?

– До сих пор пытаемся осознать. Мы много раз участвовали в фестивалях, но то были мероприятия другого уровня. И вот теперь вышли на федеральный. На этот конкурс было заявлено две наши работы: «Дорога жизни. Взгляд из глубины» о героическом подвиге ленинградцев, приближавших победу над фашизмом во время Великой Оте­чественной войны, и «Доктор от Бога», где рассказывается об Анатолии Курковском, который более 20 лет руководит единственным в стране пунктом медпомощи для бездомных в Петербурге. До последнего не знали, какая из картин будет победителем.

– Почему одной из тем была выбрана именно Дорога жизни?

– Это возможность прощупать настоящую живую историю, которая вызывает мурашки, в которой хочешь разобраться, самостоятельно увидеть, что происходило в годы Великой Оте­чественной войны. Мы познакомились с Сергеем Марковым, директором музея «Кобона: Дорога жизни», который предоставил основную часть информации для сценария. Ребята записали с ним интервью, он поделился с нами своими архивами. Рассказал, как они с товарищами поднимали артефакты со дна Ладожского озера.

Уже после интервью поняли – нами выбрана сильная тема. Запросили в государственном архиве кино- и фотодокументы – съёмки Дороги жизни. Удалось закрыть «картинкой» всё, о чём шла речь в фильме.

– Сколько по времени заняло создание документального фильма?

– Интервью мы записали в декабре 2022 года. Получилось около 17 страниц прописного текста. Не меньше четырёх раз переделывали сценарий, потом делали раскадровку, параллельно изучали учебники по истории и архивы, перепроверяли факты — на всё ушло два с половиной меся-ца. Работа велась нон-стоп, сам фильм вышел в начале февраля этого года.

– Что особенно впечатлило во время работы над лентой?

– В первую очередь впечатлили кадры хроники. Несмотря на тяжёлые блокадные годы, героические советские фронтовые операторы и корреспонденты умудрились шаг за шагом заснять почти всю работу Дороги жизни. Сегодня для нас это возможность увидеть своими глазами, что происходило на Ленинградской земле в дни блокады.

При работе с архивами было два момента, которые поразили и запомнились. В нашем интервью с экспертом шла речь о железнодорожных цистернах, которые переправляли по воде. И мы смогли найти эти редкие удивительные кадры. Поняли: вот она – Дорога жизни!

Такой же неожиданностью стали архивные кадры автобуса военных лет. Как раз такой недавно был поднят со дна Ладожского озера, его уже восстанавливают. И мы нашли 10-секундный кусочек видео с такой же точно машиной. Считаю, это очень символично.

Два коротких кадра, а для нас это целая история. Ведь все привыкли говорить о прошлом номинально: «Да, это было». А посмотреть удаётся далеко не всегда. У нас же получилось и самим увидеть, и другим показать.

– Уже есть идеи по новым проектам?

– Мы постараемся и дальше снимать документальные фильмы, не похожие на другие. Два направления, которые нам сейчас интересны – продолжение Дороги жизни, с акцентом на рассказ про Ладожскую флотилию. Вторая идея – снять что-то про уникальную архитектуру Подпорожского района, где сохранились потрясающие старинные деревянные храмы. Грант, который мы получили по итогам конкурса, в этом поможет – в частности, средства пойдут на закупку техники и оборудования.

Ксения Бондаренко

Фото: Медиацентр School Media