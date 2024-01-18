В Крещенские купания главное безопасность
Во время Крещенских купаний будут усилены меры безопасности.
В 2024 году на территории области в список вошли порядка 42 места для крещенского купания.
На водоемах Ленинградской области около специально оборудованных купелей безопасность верующих будут обеспечивать спасатели единого территориального спасательного гарнизона региона: сотрудники МЧС, Аварийно-спасательной службы, ВОСВОД, Леноблпожспас штатных аварийно-спасательных формирований при администрациях муниципальных образований, скорой помощи, полиции, народные дружинники. Перед началом омовения верующих, спасатели проверят надежность мостков и лестниц, будут обеспечивать безопасность мест около купелей, страховать желающих окунуться и оказывать помощь при необходимости.
Основное правило, которым должны руководствоваться граждане во время Крещенских купаний – окунаться только в специально оборудованных купелях в соответствии с перечнем. Также важно не переоценивать собственные силы, строго следить за состоянием своего здоровья и принимать обряд омовения при отсутствии противопоказаний.
Органами местного самоуправления изданы нормативно-правовые акты об обеспечении мер безопасности во время проведения массовых Крещенских купаний. В администрациях муниципальных образований назначены ответственные лица за обеспечение безопасности, с которыми проведены инструктажи.
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области напоминает жителям и гостям региона, что экстренные службы готовы прийти вам на помощь, однако не забывайте о мерах безопасности:
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
1. Разогреть тело перед купанием с помощью разминки
2. Не находиться в воде более одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма
3. После купания разотрите себя полотенцем, наденьте сухую одежду и выпейте горячий чай
4. При купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать скопление людей на льду
5. При спуске в прорубь будьте предельно осторожны, держитесь за перила лестницы
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Окунаться без представителей служб спасения и медицинских работников
2. Купание детей без присмотра взрослых
3. Нырять в прорубь со льда
4. Купаться в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения
5. Окунаться в прорубь голодным не рекомендуется, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания
6. Категорически запрещено подъезжать к купели на автотранспорте
ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 112!