Догазификация становится доступнее

«Теперь в нашем регионе подключение частных домов к газу по программе догазификации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, стало еще проще и доступнее. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат при подключении внутридомового газового оборудования к сетям. Среди ключевых изменений — ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица могут газифицировать свой дом бесплатно (раньше сумма обязательного платежа составляла 10 тысяч рублей). Размер обязательного платежа для льготной категории граждан — многодетных семей, пенсионеров, и многих других — снижен до 1 тысячи рублей (раньше сумма обязательного платежа составляла 10 тысяч рублей). Размер обязательного платежа для остальных жителей снижен до 5 тысяч рублей вместо 30 тысяч», — рассказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

Еще одно важное дополнение — в список льготников добавлены члены семей военнослужащих РФ, принимающих участие в специальной военной операции (сами участники СВО уже были в перечне льготников). Также теперь работы по газификации частного дома могут выполняться за счет аванса, предоставляемого Ленинградской областью.

Сейчас жители Ленинградской области заключили более 32 тысяч договоров на догазификацию, до границ их земельных участков построено более 23 тысяч газопроводов. Заявки можно подать можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (www.gazprom-lenobl.ru), на странице компании ВКонтакте (https://vk.com/gro_lenobl), по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.