Выбираем общественные территории для благоустройства!

Об участии граждан региона в формировании комфортной городской среды, ходе голосования и о проектах благоустройства территорий рассказали на пресс-конференции ТАСС, которая прошла 4 февраля.

Как рассказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Егор Мищеряков, регион продолжает реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» уже в традиционном ежегодном формате.

- Этот проект продлен до 2030 года, и принципы его реализации и формирования объектов остаются неизменными, – отметил он. - Граждане вовлечены в него самым непосредственным образом. Напомню, все проекты реализуются с учетом мнения жителей, и каждый гражданин Ленобласти может и должен принять участие в голосовании.

Всего за весь период реализации проекта в Ленинградской области было благоустроено более тысячи объектов, в 2024 году – 116 объектов. По количеству новых общественных пространств в числе лидеров – Гатчинский округ, Всеволожский, Лужский и Ломоносовский районы.

В 2025 году запланирована реализация 101 объекта. Голосование за объекты 2026 годы началось.

- В этом году мы планируем привлечь к участию порядка 250 тысяч человек в рамках двух голосований – регионального (в небольших населенных пунктах от 1 тыс. жителей) и федерального конкурса (для населенных пунктов свыше 10 тысяч жителей), – говорит Егор Мищеряков. - На сегодняшний день проголосовало уже более 55 тысяч человек, и мы надеемся, что их с каждым днем будет все больше. Принять участие в голосовании – это прямой шанс повлиять на среду вокруг нас, реализовать проекты, которые нам понравятся.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году, проходит в Гатчине и во всех поселениях Гатчинского округа.

В Гатчине заявлены следующие территории: общественное пространство у аллеи Императора Павла I (левая сторона) и общественное пространство – продолжение бульвара 47-й регион.

В Войсковицком поселении: общественная территория «Притяжение» (вдоль магазинов), сквер «Магнит» (за магазином «Магнит») в пос. Войсковицы.

Сяськелевское поселение: аллея героев-пограничников в д. Жабино и сквер «На горе» в Сяськелево.

Елизаветинское поселение: общественная территория в д. Шпаньково (ул. Алексея Рыкунова, 2-й этап); общественная территория напротив Дома культуры в пос. Елизаветино.

Вырицкое поселение: спортивная площадка (пос. Вырица, пересечение ул. Набережной и Павловского пр.); сквер «Березовая роща» (Вырица, вблизи ул. Октябрьской); сквер (Вырица, пересечение улиц Андреевской и Слуцкой); сквер (Вырица, пересечение ул. Оредежской и Сиверского шоссе).

Сиверское поселение: рыночная площадь в пос. Сиверский (у д. № 5 по ул. Строителей); сквер у храма Преображения Господня в д. Старосиверская.

Таицкое поселение: общественное пространство по ул. Советской; общественная территория на пересечении улиц Комсомольской и Капитана Желтого в пос. Тайцы.

Большеколпанское поселение: общественная территория (ул. 30 лет Победы, между д.9 и д.11); общественная территория (вблизи ул. Юбилейной) в Больших Колпанах.

Пудостьское поселение: сквер «Центральный» в пос. Терволово (вблизи центральной площади); сквер «Ельник» в пос. Пудость (от Пудостьской школы в сторону Ельника); сквер «Привокзальный» в пос. Мыза-Ивановка (вблизи ФАП).

Сусанинское поселение: Сусанинский парк (2-й этап); сквер Боевого братства; общественное пространство «Территория спорта и здоровья».

Кобринское поселение: сквер «Лукоморье» в пос. Суйда; сквер Памяти в пос. Кобринское.

Пудомягское поселение: сквер «Память» (пос. Лукаши, 2-й этап, за воинским захоронением в сторону д. Вярлево) и сквер «Отражение» (территория правого берега р. Ижора от моста вдоль д.1 по ул. Ижорской).

Коммунар: территория вдоль реки Ижора от парка «Ижора» к мкр. «Комсомол»; территория от магазина «Семишагофф» до библиотеки.

Веревское поселение: парк пожарных спасателей (2-й этап); сквер им. М.В. Кутышева.

Дружногорское поселение: территория около магазина; территория вокруг КДЦ; территория за сквером Ритингов в Дружной Горке.

Проголосуйте за общественную территорию в вашем населенном пункте! Именно ваша активность поможет благоустроить общественные территории по программе «Формирование комфортной городской среды».

Голосование за общественную территорию проходит на платформе вМесте47.рф до

16 февраля 2025 года. Принять участие в голосовании могут жители в возрасте от 14 лет, живущие на территории Гатчинского муниципального округа. Один человек может проголосовать один раз.

Итоги голосования будут опубликованы на сайтах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru. Далее для выбранных территорий начнется разработка дизайн-проектов с учетом пожеланий жителей для дальнейшего включения в программу «Комфортная городская среда» и выделения финансирования на его реализацию.

Юлия Лысанюк