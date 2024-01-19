Ветераны из Ленинградской области приняли участие вo Втором форуме ветеранов СВО в Москве

На открытии Форума присутствовал первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, заместитель предстателя Правительства Татьяна Голикова, и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

В рамках форума для демобилизованных бойцов прошли образовательные лекции от Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, мастер-классы, творческие встречи с военкорами и деятелями культуры, панельные дискуссии и круглые столы на тему формирования исторической памяти будущего и комплексной реабилитации ветеранов СВО.

Герои также получили на площадке персональные консультации от федеральных ведомств — Минтруда РФ, Минобороны РФ, Минздрава РФ и профильных департаментов центрального аппарата фонда «Защитники Отечества».

Уроженец Кингисеппа Алексей Ярославцев, который впервые пошел добровольцем на Донбасс еще в 2014 году, принимал участие в первом форуме ветеранов СВО прошлой осенью, после чего стал председателем «Ассоциации ветеранов СВO» в Ленинградской области, так отозвался о своём пребывании на втором форуме:

«Форум очень понравился! Прекрасная возможность встретиться вживую с представителями Ассоциации ветеранов СВО из других регионов, обсудить общие проблемы, вместе найти пути решения этих пробоем. Обсудили несколько проектов которые будем реализовывать на территории своих регионов»

Для 28-летнего ветерана из Луги Владимира Перфильева, кавалера медали «За Отвагу» и медали «За воинскую доблесть» II степени, принимавшего участие не только в СВО, но и в сирийской кампании, столь крупное мероприятия стало первым.

«На форуме прозвучало много слов благодарности нам, матерям и женам Героев СВО. При чем Героев не по награде, а по жизненному пути.

Очень тепло пообщался с матерями и женами бойцов. И я думаю, мы не просто должны им помогать в их жизненных ситуациях. Но и просто приходить к ним в гости или звать к себе, чтобы они чувствовали моральную поддержку не потому, что надо, а просто от сердца. Отдельная благодарность руководству и сотрудникам Фонда «Защитники Отечества» за столь радушный прием. Уровень проведения форума запределен. Вместе мы победим, ведь мы, Россия, одна большая семья!», - поделился впечатлениями Владимир Перфильев.

А вот ветерану из Волхова, участвовавшему в формировании добровольческих соединений Андрею Фетисову, награжденному медалью «За Отвагу», к большим официальным мероприятиям не привыкать. В своем родном городе он ведет активную общественную деятельность, а с лета прошлого года, стал социальным координатором фонда «Защитники Отечества».

«Такие форумы очень полезны. На них происходит обмен мнениями. Предлагаются решения по проблемным вопросам. Регионы огромной страны через своих представителей рассказывают о своих практиках. В рамках нашего форума встретились ребята из разных подразделений. У нас много общего, мы как одна семья. Все нацелены на работу и Вместе Победим» - комментирует своё участие в форуме Андрей.

Доброволец отряда «БАРС» из Гатчинского района Сергей Грохольскис, благодаря фонду, уже второй раз посещает Москву за последний месяц. В конце декабря председатель фонда Анна Цивилёва вручала ему приз в номинации «Авторская песня» по результатам всероссийского конкурса «Памяти героев верны». Его патриотическая песня о добровольцах, написанная в один из дней пребывания на фронте, быстро распространилась по каналам известных вoенкoрoв, после чего его даже пригласили спеть её в рамках памятного концерта на Саур-Мoгиле, транслировавшегося на 1 канале.

«Рад, что попал на форум ветеранов СВО. С момента пребывания на нём жизнь кардинально изменилась. Решил трудиться в Фонде, помогать таким же как я», - рассказал Сергей.

Для Глеба Фёдорова из Гатчины форум – возможность продолжить жить полноценной жизнью. Обладатель ордена Мужества самоотверженно выполнил боевую задачу в зоне СВО, но получил множественные ранения и потерял ногу. Общими усилиями государства и вoлoнтерскoгo сooбщества Глеб быстро сменил костыли на протез, а затем снова научился ездить на велосипеде. Сейчас Глеб участвует в патриотических мероприятиях, поэтому охотно согласился поехать в Москву.

«Спасибо большое ленинградскому областному филиалу фонда «Защитники Отечества» за эту возможность. Форум был замечательным! Надеюсь, что когда-нибудь подобное мероприятие пройдёт и у нас в области, чтобы на него смогло попасть большое количество наших бойцов» - поделился впечатлениями Глеб.

Павел Максимов, заместитель руководителя по связям с общественностью филиала фонда «Защитники Отечества»