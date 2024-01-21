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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

22.01.2024 с 11:00 до 15:00

Большеколпанское поселение:

д. Вопша.

 

22.01.2024 с 09:00 до 16:00

Елизаветинское поселение:

д. Вероланцы,

д. Новая,

СНТ «Красная Нить».

 