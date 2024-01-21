Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
22.01.2024 с 11:00 до 15:00
Большеколпанское поселение:
д. Вопша.
22.01.2024 с 09:00 до 16:00
Елизаветинское поселение:
д. Вероланцы,
д. Новая,
СНТ «Красная Нить».
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