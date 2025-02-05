Защитить аккаунт Госуслуг с помощью биометрии стало проще
Один из способов защитить свою учётную запись на Госуслугах — биометрия. Это простой и удобный вариант подтверждения входа в аккаунт наравне с смс или TOTP-кодом.
Один из способов защитить свою учётную запись на Госуслугах — биометрия. Это простой и удобный вариант подтверждения входа в аккаунт наравне с смс или TOTP-кодом.
Чтобы использовать биометрию на Госуслугах, её нужно сначала зарегистрировать в Единой биометрической системе (ЕБС). Теперь для защиты аккаунта достаточно упрощённой биометрии — нужно просто скачать приложение «Госуслуги Биометрия» и сфотографироваться. Раньше для входа на Госуслуги можно было зарегистрировать биометрию только в приложении с помощью загранпаспорта или очно в банке.
Биометрия — это надёжно
- хранится в зашифрованном виде и передаётся с помощью математических формул – векторов
- защищает личный кабинет. Посторонние не смогут войти в ваш аккаунт, даже если у них есть ваше фото или видео
Как защитить аккаунт
После регистрации биометрии в ЕБС зайдите во вкладку «Безопасность» вашего личного кабинета на Госуслугах. В разделе «Подтверждение входа» выберите биометрию.
По закону биометрия может использоваться только добровольно. Удалить свои данные из системы можно в любой момент.
Усилить защиту аккаунта на Госуслугах
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