Защитить аккаунт Госуслуг с помощью биометрии стало проще

Один из способов защитить свою учётную запись на Госуслугах — биометрия. Это простой и удобный вариант подтверждения входа в аккаунт наравне с смс или TOTP-кодом.



Чтобы использовать биометрию на Госуслугах, её нужно сначала зарегистрировать в Единой биометрической системе (ЕБС). Теперь для защиты аккаунта достаточно упрощённой биометрии — нужно просто скачать приложение «Госуслуги Биометрия» и сфотографироваться. Раньше для входа на Госуслуги можно было зарегистрировать биометрию только в приложении с помощью загранпаспорта или очно в банке.



Биометрия — это надёжно

хранится в зашифрованном виде и передаётся с помощью математических формул – векторов защищает личный кабинет. Посторонние не смогут войти в ваш аккаунт, даже если у них есть ваше фото или видео

Как защитить аккаунт

После регистрации биометрии в ЕБС зайдите во вкладку «Безопасность» вашего личного кабинета на Госуслугах. В разделе «Подтверждение входа» выберите биометрию.



По закону биометрия может использоваться только добровольно. Удалить свои данные из системы можно в любой момент.



Усилить защиту аккаунта на Госуслугах



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