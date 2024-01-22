Кибербезопасность будущего изучили в Большеколпанской школе

«Точка роста» Большеколпанской школы - центр цифрового и гуманитарного профиля, где находится кабинет информатики с необходимым компьютерным оборудованием. Очередной «Урок цифры» в «Точке роста» помог девятиклассникам ответить на вопросы, почему в наше время так важна кибербезопасность, какие угрозы встречаются уже сегодня, что может ожидать в будущем и как защитить свои цифровые устройства.

Например, дипфейк – это реалистичная подделка фото, аудио и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей. Она может имитировать официальное лицо или голос родственника. А трояны-стилеры – поддельные уведомления и письма от банков, провайдеров или платежных систем.

С помощью обучающего фильма ребята познакомились с работой системы «Умный город», узнали, какие при этом возникают угрозы, и как противостоять кибератакам, которые могут нас ожидать в будущем и встречаются уже сейчас.

В конце урока ребята прошли тренажер, размещенный на официальном сайте проекта «Урок цифры», с увлекательными задачами по кибербезопасности. Вместе с фантастическим помощником они отправились в 2050 год, чтобы помочь героями обезопасить «Умный город».

- Сейчас очень популярно все, что связано с цифровой средой, - прокомментировала директор Большеколпанской школы Галина Вагифовна Ибадова. - Федеральный проект «Урок цифры» реализуется с 2019 года. Он направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, ознакомление с устройством интернета вещей, способами защиты данных, а также обучению безопасному поведению в сети и противостоянию киберугрозам. Урок разделен на три уровня – для начальной школы, основной и средней. Каждый состоит из теоретической части и практической, где дети работают на тренажерах и выполняют задания по теме. После прохождения урока школьники получают сертификат. Проект имеет не только образовательный, но и профориентационный характер, так как происходит знакомство с многообразием профессий в ИТ и специальностями в области кибербезопасности.

Преподаватель Большеколпанской школы Ольга Александровна Венедиктова считает, что тема кибербезопасности для школьников не нова, но актуальна, потому что в жизни они уже встречаются с цифровыми помощниками и могут стать жертвами мошенников.

- Безусловно, для детей это важная тема. Кто-то сегодня услышал новые слова, кто-то обратил внимание на какие-то новые моменты в «Умном городе»: что это не только светофоры и видеокамеры, но и, например, устройства для контроля за здоровьем, новые востребованные профессии. Проходя тренажер, школьники закрепляют знания. Затем мы вернемся к этой теме на уроке информатики. Поговорим о профессиях, киберугрозах, вредоносных программах. И еще раз повторим и закрепим материал. Следующие уроки в рамках проекта тоже взаимосвязаны – один урок вытекает из знаний предыдущего, - пояснила О.А. Венедиктова.

Первой прошла тестирование и получила сертификат ученица 9-а класса Жасмин Бобиева.

- Сегодня я узнала о новых технологиях, которые могут появиться в будущем. Это здорово. Они помогут людям развиваться и достигать большего в жизни. А с другой стороны, могут появиться и мошенники, которые доставят большие неприятности. Особенно, когда пароль слишком простой – имя или день рождения. Думаю, использование новых технологий поможет мне в моей профессии. Я хочу стать режиссером и использовать в своей работе современные цифровые возможности, - поделилась Жасмин.

Профориентация неразрывно связана с выбором пути в профессию. Достаточно ли получить школьное образование и пройти, допустим, курсы, чтобы стать специалистом в цифровой сфере?

- Хочу подчеркнуть, что все уроки в рамках федеральных проектов направлены на получение образования. Цифровая образовательная среда включает в себя очень многое: математику, физику, информатику, множество пространственных знаний. Если человек хочет построить серьезную карьеру в серьезной организации, конечно, ему нужны определенные фундаментальные знания. Нужно получить сначала школьное образование, потом профессиональное – среднее или высшее. Курсы, конечно, могут за пару месяцев чему-то научить, но если нет кругозора, то это только для временного заработка, - уверена директор школы.

- В области цифровых технологий требуются специалисты высокого уровня со знанием программирования, норм и требований безопасности, юридическими и многими другими знаниями. Это очень важные направления. Общество развивается стремительно, постоянно появляется, что-то новое. Чтобы стать исследователем кибератак, нужно быть умным, эрудированным человеком, обладающим логическим мышлением, - пояснила О.А. Венедиктова.

Организаторами проекта «Урок цифры» выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий. В интернете по адресу https://digital-likbez.datalesson.ru размещены просветительские видеоматериалы от партнера проекта АО «Лаборатория Касперского» по теме безопасного поведения в интернете.

Татьяна Можаева