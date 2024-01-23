Пробивающий время насквозь: в Гатчину прибыл «Поезд Победы»

Напомним, «Поезд Победы» – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом погружения, размещенная в движущемся железнодорожном составе. Она посвящена событиям Великой Отечественной войны и воссоздаёт историческую реальность с помощью современных технологий. Этот проект был придуман и осуществлён сотрудниками творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат», при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

«Поезд Победы» впервые встал на рельсы в октябре 2020 года, и с тех пор ежегодно путешествует по всей России, по её большим и малым городам, в каждом из которых сохраняется память о Великой Отечественной войне. Не остаётся в стороне и город воинской славы Гатчина, вокзал которой стал одной из важнейших стоянок поезда в Ленинградской области.

В память о блокаде Ленинграда

В этом январе «Поезд Победы» начал своё путешествие из Санкт-Петербурга, посвятив его 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Первыми посетителями уникального музея стали защитники Ленинграда и жители блокадного города, герои и семьи бойцов специальной военной операции. Затем поезд отправился в Новый Петергоф и далее — в Гатчину, Волосово, Кингисепп, Лугу, Новгород и Псков, чтобы уже в марте прибыть на молодежный форум в Сочи.

Остановившись в Гатчине 23 января, «Поезд Победы» принимает гостей практически непрерывно. Желающих принять участие в этой экскурсии очень много. Кто-то приходит сюда уже не первый раз, ведь одно дело — читать о войне в книгах, и совсем другое — погрузиться в атмосферу тех лет, начиная буквально с первых дней войны и до самого её конца.

Реалистичность атмосферы, воссозданной авторами «Поезда Победы», трудно передать. Считается, что на сегодняшний день такого количества многофигурных скульптурных композиций (около 150 скульптурных персонажей) нет ни в одном музее мира нет. Важную роль в экспозициях играет мультимедийное сопровождение: всего 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, с помощью которых воссозданы воздушные бои и массированные танковые атаки, картины мирной и походной солдатской жизни.

Впечатление усиливают уникальные артефакты — экспонаты из музеев военной истории. У каждой из этих вещей — свой язык, свой тихий голос, рассказывающий о том или ином событии войны.

Попадая в поезд, сразу же погружаешься в атмосферу путешествия: под тихий перестук колёс за окном проплывают пейзажи. Кажется даже, что вагон слегка покачивается на ходу...

Пройти через войну

Выставка состоит из десяти тематических вагонов, каждый из которых посвящён отдельным периодам Великой Отечественной войны. Все эпизоды связаны воедино аудиорассказом от лица девушки-машиниста Лидии. У главной героини «Поезда Победы» есть реальный прототип - машинист паровозной колонны Елена Чухнюк, в годы войны сопровождавшая поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта.

Время в поезде медленно раскручивается, чтобы потом, подобно туго сжатой пружине, выстрелить в вечность снарядом живой истории, продолжающей болеть подобно незаживающей ране.

Первый вагон поезда — это ещё мирная, спокойная картина, плацкарта начала 1940-х годов, в которой едут пока ещё ни о чём не подозревающие люди — туристы, дети, взрослые и пожилые люди, военные. Они улыбаются и играют в карты, общаются, смеются. А уже в следующем вагоне мы видим вроде бы похожие, но совсем другие лица — лица бойцов и ополченцев, следующих на фронт.

Как мы знаем, первыми приняли удар на себя пограничники. В вагоне есть пронзительная скульптурная композиция, посвященная героическим защитникам Брестской крепости. Чтобы остановить врага, люди буквально превращались в камень, в скалы, преграждающие ему путь на восток...

Один из самых страшных вагонов напоминает нам о миллионах людей, погибших в фашистских лагерях. Здесь же представлены и другие ужасные сцены, среди которых - пытка фашистами взятого в плен красноармейца.

Многие сцены основаны на историческом материале и воспроизводят героев тех лет. Так, например, в санитарном вагоне «едет» создательница первого отечественного антибиотика Зинаида Ермольева. Именно благодаря её открытию в последние годы войны удалось сократить количество ампутаций конечностей у раненых с гангреной.

В одной из экспозиций банно-прачечного вагона — немецкие солдаты, взятые в плен под Сталинградом. Среди них — печально знаменитый генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, жалкий, сломленный, буквально заедаемый вшами...

Главный герой штабного вагона - любимый всеми солдатами маршал Константин Рокоссовский, получивший звезду Героя Советского Союза за операцию «Багратион». Здесь же его соратник – маршал артиллерии Василий Казаков.

В ещё одном вагоне представлена экспозиция грозного бронепоезда «Илья Муромец», наводящего ужас на фашистов. Оказавшись внутри бронепоезда, можно погрузиться в атмосферу боя с похожим немецким поездом и стать свидетелем воздушного боя.

Один из последних вагонов - «победный»: в нём люди возвращаются домой с фронта. Радость, которую принесла весть о конце войны, смешана с глубокой скорбью по погибшим родным, близким, друзьям...

Три трибунала

С каждым годом состав «Поезда Победы» увеличивается. В 2023 году в нём появился новый вагон, в котором показана история военных трибуналов после окончания войны. И речь идёт не только о знаменитом Нюрнбергском процессе. В результате решений двух «восточных» процессов - Токийского и Хабаровского - весь мир узнал о военных преступлениях, которые совершались в милитаристской Японии.

В самом начале этого вагона размещена экспозиция «Японская военная биолаборатория», в которой раскрывается ужасающая суть людей в белых халатах, проводящих жестокие и бесчеловечные эксперименты над людьми. Такие опыты, в частности, проводились в печально известном «отряде 731» и мало чем отличались от опытов доктора Менгеле.

В этом же вагоне можно увидеть фрагмент интерьера зала судебного процесса во Дворце юстиции Нюрнберга, объемную мультимедийную карту, отражающую ход Второй мировой войны. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских военных преступников. В фигурах подсудимых сохраняется портретное сходство, переданы позы, эмоции и выражения лиц, воспроизведенные по историческим фотографиям.

И вот посетители выставки переходят в последний вагон. По сравнению с предыдущими десятью вагонами этот выглядит вполне обычно. Здесь можно снять наушники, присесть на скамью и даже посмотреть в окно. Но там видишь не привычные пейзажи, а лица, бесконечные лица тех, чьи глаза видели войну... Наверное, последний вагон — самый тихий: после того, что только что увидел, говорить очень трудно. Наушники сняты, но негромкий голос девушки-машиниста Лидии продолжает звучать в ушах. Всё в том же глубоком молчании выходишь из поезда, прислушиваясь к самым разным чувствам и мыслям внутри себя — от боли и чувства бессилия до радости и гордости за великий подвиг, совершённый обычными людьми, которые защищали Родину.

Юлия Лысанюк