Антонина Качалова: «Необходимо объединение творческих людей»

С Антониной Максимовной комитет культуры работал как оперативный штаб, который творил, созидал и генерировал новые идеи практически в любом направлении. Загляните в современное интернет-пространство – сколько известных и неизвестных людей говорили и говорят спасибо Антонине Максимовне. Сколько за ней благих дел, оставивших след в истории Гатчины. Вспомните, каким большим и хлебосольным народным гулянием отмечался День рождения города на Дворцовой площади, каким ярким было праздничное шествие коллективов Гатчины. И это в 1990-е годы!

На протяжении всего трудового пути Антонину Максимовну отличал высокий профессионализм, энергия, уверенность в исключительной важности дела, которым она занимается, глубокая увлеченность и способность увлечь других. В ее понимании уровень гатчинской культуры должен быть только исключительным. Поэтому планка была поднята высоко, и выражением: «Это что за школьная самодеятельность!» - она могла пригвоздить к стенке.

Творческие коллективы всегда находили у нее поддержку. В сложные 1990-е комитет культуры во главе с Антониной Максимовной и администрация города сумели найти выход из безвыходных, казалось, ситуаций и поддержали оказавшиеся без средств коллективы при заводских клубах. Именно Антонина Максимовна приложила все усилия, чтобы сохранить и оркестр народных инструментов, и духовой оркестр. Своим становлением во многом обязан ей и всем известный театр костюма «Катюша»: в трудный момент он получил прописку в стенах Центра творчества юных.

Многолетний труд Антонины Максимовны Качаловой отмечен высокими государственными наградами: орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ей присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» и «Почетный гражданин города Гатчины», она неоднократно награждалась почетными грамотами министерства культуры и правительства Ленинградской области.

Находясь на заслуженном отдыхе, Антонина Максимовна продолжает участвовать в жизни города, внимательно следит за новостями, помогает советами коллегам и молодым специалистам.

Накануне дня рождения мы вместе с ней окунулись в воспоминания.

- Антонина Максимовна, а кто был вашим главным наставником?

- Конечно, мама - Аграфена Федоровна. Она меня воспитывала одна. И, как и всех детей тогда, учила трудолюбию, стремлению к знаниям. Усиленно наставляла, а иногда и заставляла заниматься тем, чем надо.

- Вы родились и жили в Мурманске. Поступить в Гатчинское педучилище была мамина идея?

- Нет. Это была идея моя. У меня было два варианта – медицинское училище или педагогическое. Медицинское было в городе Кировске Мурманской области, а педагогическое - в Гатчине. В то время в Мурманске требовались учителя начальных классов, поэтому экзамены в Гатчинское педучилище принимали в нашем же городе при пединституте. Ехать никуда не нужно было. Я сдала экзамены и попала в ту группу, которая поехала в Гатчину. Так в сентябре 1958 года я стала студенткой Гатчинского педучилища.

- А куда вас распределили?

- Раз мы были набраны для Мурманской области, нас направили на работу в поселок Ревда Ловозерского района Мурманской области. Но вскоре я вышла замуж и приехала обратно в Гатчину. Здесь меня направили пионервожатой в Таицкую среднюю школу. Потом в этой школе избрали секретарем учительской комсомольской организации.

- Талант и ответственная работа не остались не замеченными – вас стали выдвигать на повышение.

- Об этом судить не мне. Но меня, действительно, пригласили на работу в горком комсомола. В 1964 году я стала заведующей отделом школ в горкоме комсомола, потом избрали вторым, а затем первым секретарем горкома. И там я отработала до 1971 года.

- В том году вы окончили институт им. А.И. Герцена и стали заведующей отделом культуры исполкома Гатчинского городского совета народных депутатов.

- Да, после чего, до 2010 года, работала руководителем отдела культуры города Гатчины, а затем, когда администрацию города и района объединили, председателем комитета культуры Гатчинского муниципального района.

- Кто стал опорой для вас, когда вы возглавили культуру?

- Таких людей было много, и я им очень благодарна. Например, директор городской библиотеки Нина Михайловна Сафронова, которая помогала мне во всех делах. Для меня, молодого руководителя, все это было ново. А она очень хорошо знала район и город. Я у нее многому научилась, в том числе в плане общения с людьми.

Много помогал руководитель вечерней школы общего музыкального образования для взрослых и Гатчинской народной филармонии, педагог с большим стажем Глеб Сергеевич Веретенников. Раньше ведь в здании музыкальной школы было две школы: одна – детская музыкальная школа, вторая – вечерняя музыкальная школа для взрослых.

- Когда культуре было труднее всего? И что было самое трудное для вас?

- Самыми трудными были 1990-е годы. Безденежье. Нужно отдать должное главе Гатчины Станиславу Семеновичу Богданову, у нас в городе работники культуры хоть маленькую зарплату, но получали…

Когда началась перестройка и повсеместно ликвидировались учреждения культуры, нам пришлось очень серьезно отстаивать их. Было трудно, но мы это сделали. Мало того, смогли добиться, чтобы в наших самодеятельных коллективах были введены ставки. Плюс взяли на городское обеспечение коллективы, которые работали при проф-союзах. Это, к примеру, клуб бального танца «Олимпия» завода «Буревестник», прекрасный хор УПП «Свет», вокально-инструментальный ансамбль при заводе им. Рошаля, театральный коллектив «Гатчинсельмаша»…

Многие коллективы и руководители до сих пор работают в Гатчине.

- Какое событие в культурной жизни Гатчины было для вас самым значимым?

- Мне приятно окунаться в воспоминания. Ведь вся жизнь прошла в Гатчине. Думаю, самыми яркими были наши праздники «Славься, Гатчина!». Мы начинали с маленького мероприятия на площадке «Юность». А какой грандиозный праздник прошел на нашем гатчинском «Арбате» в честь 200-летия со дня основания города Гатчины! Все были в восторге.

У нас был разработан большой план подготовки. Несмотря на то, что шел 1996-й год, деньги нашли, и праздник провели. Безусловно, благодаря Станиславу Семеновичу Богданову. Он очень хорошо относился к культуре.

Важный момент, что именно тогда улица Советская стала Соборной, а главное – пешеходной. Станислав Семенович Богданов специально ездил договариваться, чтобы ее замостили плиткой. Ближе к проспекту была выложена памятная цифра – «200 лет». Почему ее сняли – не знаю. Пускай бы осталась – это же история!

К 200-летию Гатчины сильно «выстрелил» фестиваль авторской песни «Гатчинская песенная весна». Авторами были написаны прекрасные песни, посвященные нашему городу. Как тут не вспомнить Николая Терентьева: он был безотказным человеком. Достаточно сказать: «Мы готовимся к мероприятию, сделай так, чтобы оно звучало!», и он обязательно что-нибудь напишет. А какие глубокие песни были созданы им к празднику Победы! Все, что написал Николай Терентьев, до сих пор актуально и востребовано.

А потом мы стали проводить в Гатчине большой театральный фестиваль «Авангард и традиции» (пусть не такой звучный, как кинофестиваль, но тоже очень интересный), фестиваль органной музыки, фестиваль хоровых коллективов, Рождественский фестиваль «Христос рождается, славите», Пушкинский праздник… Хорошо, что все это сохранилось.

Думаю, гатчинская культура не зря признавалась лучшей в Ленинградской области.

- Как это у вас получалось? Ведь в муниципальных учреждениях культуры больших денег не заработаешь.

- У меня был свой актив талантливых людей, которые работали за интерес, на благо города. Они с творческим азартом стремились сделать все, чтобы Гатчина процветала и соответствовала своему статусу.

Когда готовились к какому-то мероприятию, я проводила штаб. В штабе у меня были все направления – и художники, и оркестровые, и танцевальные, и хоровые коллективы. Если проводили крупное мероприятие, перед каждым ставилась своя задача. А когда еще с каждым индивидуально поговоришь, человек сразу окрыляется.

Мы работали на одном дыхании - и все вместе! Тем более, когда проходили большие праздничные концерты.

А какие мы организовывали сводные хоры вместе со школьными коллективами - даже на сцене не помещались. Все хотели стать участниками таких мероприятий. Ходили, репетировали, выступали. И никто не говорил: «Заплатите!».

Во всех праздниках принимала участие детская художественная школа, оркестр баянистов, оркестр народных инструментов, эстрадно-духовой оркестр, духовой оркестр. Мы гордились профессионализмом наших гатчинских театров, народным цирком и нашими новыми коллективами: хором Ирины Рогановой, замечательными танцевальными ансамблями и клубами, органным залом.

- Чего не хватает культуре Гатчины сегодня?

- Ох... К сожалению, нет такой компании, которая бы объединяла всех творческих людей. Мы все были вместе. А сейчас каждый сам по себе.

- Что бы вы рекомендовали с высоты вашего опыта?

- Пусть в настоящее время положение непростое. Но люди-то живут. И они должны радоваться жизни.

В этом году была на концерте, посвященном Дню основания города. Очень печально. У нас такие мероприятия проводили сельские клубы.

Почему нет песен о России? У нас что, таких песен нет? Или нет русских танцев или танцев других народов, проживающих в нашей стране? Дружба-то народов существует. Она никуда не делась. Так почему на сцене только руками машут, как гимнасты?

Именно поэтому необходимо объединение творческих людей.

Дальше ничего сложного нет. Начинается год – планируешь, на какое мероприятие какие коллективы пригласишь, какие номера пойдут на «ура». Для этого нужно самому знать основные коллективы, их возможности и репертуар, лично говорить с руководителями. Их нужно направлять и ставить перед ними задачи.

И должны быть перспективы, нужно смотреть вперед.

- Помнится, вы всегда подводили итоги за «круглым столом».

- А как же! Конечно, необходим разбор мероприятия. Каждому коллективу, который заслужил, следует сказать спасибо. Это очень важно. А если не заслужил, подсказать, что неправильно. Когда говоришь не со зла, а для того, чтобы человек сделал так, как нужно для зрителя, критика воспринимается вполне конструктивно.

Я всегда старалась, чтобы творческие работники - музыканты, художники, писатели, учителя и библиотекари, сотрудники музеев - были востребованы городом. Конечно, все было непросто, но я благодарна и тем, кто помогал, и тем, кто препятствовал: они научили меня бороться.

- Уважаемая Антонина Максимовна, благодарим вас за интересные воспоминания и добрые пожелания. Крепкого вам здоровья, благополучия, долгих лет жизни, наполненных теплом заботы родных и близких людей.

Татьяна Можаева