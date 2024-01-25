День студента в Гатчине

Студенты Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского и Государственного института экономики, финансов, прав и технологий посмотрели фильм «Аквамен и потерянное царство».

Открывая кинопоказ в зале «Победа», с теплыми поздравлениями с Днем студента выступила главный специалист комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Маргарита Тердунова.

- Студенческие годы – один из важнейших жизненных этапов, время для новых достижений, побед и знакомств. Желаю вам терпения, усидчивости и целеустремленности. Будьте настойчивы и уверенны. Пусть года, которые пролетят быстро, оставят в вашей памяти только положительные впечатления. 2024 года объявлен Годом семьи. Семья – это опора и поддержка человека, любовь и забота. Будьте внимательны друг к другу, не забывайте близких, почаще встречайтесь с родными, - обратилась к студентам Маргарита Тердунова.

Татьяна Можаева