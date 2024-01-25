Как получить социальную стипендию

Кто имеет право на социальную стипендию

Социальную стипендию могут получать студенты вузов и ссузов (колледжей, лицеев, техникумов), которые учатся на бюджете и очной форме. При этом они должны подпадать под одну из следующих категорий:

- Дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды I и II группы.

- Сироты, а также дети, потерявшие обоих или единственного родителя во время обучения.

- Инвалиды в результате военной травмы, а также по причине заболевания, полученного в период прохождения военной службы.

- Проходившие службу по контракту не менее 3 лет и уволенные со службы по причине истечения срока службы, ухудшения здоровья, семейных обстоятельств, несоблюдения в отношении него условий контракта.

- Пострадавшие в радиационной катастрофе.

- Получающие в течение года социальную помощь (то есть, малоимущие).

Повышенная социальная стипендия положена тем студентам вузов, которые учатся на 1 или 2 курсе на «хорошо» и «отлично», а также молодым людям до 20 лет, имеющим только одного родителя-инвалида I группы.

Вся информация о правилах начисления социальной стипендии описывается в Приказе Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».

Размер социальной стипендии

Размер устанавливает учебное заведение, исходя из имеющихся возможностей. Верхний предел не обозначен, но нижняя граница выплат есть. Социальная стипендия не может быть меньше 809 рублей для студентов, получающих среднее специальное образование, и 2 227 рублей для студентов, получающих высшее образование.

Как мы уже упоминали выше, есть также возможность получать повышенную стипендию, ее размер должен быть равен или больше прожиточного минимума на душу населения по стране.

Важно! Хотя цифры кажутся очень скромными, нужно иметь в виду, что это самые нижние значения, меньше которых назначить стипендию просто не могут. Ведущие вузы предлагают гораздо более приятные суммы, которые действительно могут поддержать молодых людей. Если у вас имеются сомнения, заранее узнайте, какие конкретно условия предлагает ваше учебное заведение, после этого станет понятно, если ли смысл собирать документы для оформления этих выплат.

Как получить социальную стипендию

В разных учебных заведениях оформлением стипендий занимаются различные структурные подразделения. Это могут быть деканат, бухгалтерия, отдел социальной работы или другие.

Заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков:

- Однако в любом случае стипендия назначается студенту распорядительным актом руководителя образовательной организации, при этом, как правило, со дня представления им соответствующего документа по месяц прекращения его действия (либо до окончания обучения). Исключение: студентам, получившим государственную социальную помощь, стипендия назначается со дня представления документа, подтверждающего назначение такой помощи, на один год со дня ее назначения.

Список документов зависит от того, по какому основанию студент может рассчитывать на стипендию. Проще всего в ситуации, когда основание для получения выплат — состояние здоровья или факт службы по контракту, достаточно просто предоставить нужные справки.

Несколько сложнее может быть, если основание — получение социальной помощи. В этом случае потребуется документ, подтверждающий назначение такой помощи, получить который можно в МФЦ или другим способом исходя из региона проживания. И уже с ним идти в деканат или другое подразделение, которое занимается оформлением стипендий.

Как выплачивают социальную стипендию

Социальная стипендия выплачивается раз в месяц с того дня, как студент предоставит все документы, которые дают основание для нее. Причем, платить социальную стипендию учебное заведение продолжает даже тогда, когда студент берет академический отпуск, отпуск по беременности и родам или уходу за ребенком.

Выплата социальной стипендии прекращается с момента отчисления студента. В этом случае денежная сумма, подлежащая выплате за последний месяц, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.





Фото freepick.com