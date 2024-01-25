Жила-была ленинградка…

В преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда в региональном Штабе общественной поддержки в Гатчине, который открыт в киноконцертном комплексе «Победа», состоялась встреча руководителей города и района с блокадниками – с теми, чье детство выпало на страшные 900 дней и ночей в осажденном городе. В мероприятии также приняли участие представители молодого поколения – волонтеры Победы, ученики Гатчинской гимназии им. Ушинского, молодежный актив.

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко и глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим обратились к ветеранам с тёплыми словами, поздравили с предстоящей юбилейной датой и выразили искреннюю признательность за беспримерное мужество представителей военного поколения.

- 80 лет прошло с момента освобождения Ленинграда от блокады. И спустя 80 лет земля Ленинградская благодарит вас, дорогие наши ветераны, за наш сегодняшний день. …Годы берут свое. Сегодня в Гатчинском районе осталось только четыре жителя, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», и чуть более трехсот обладателей знака «Житель блокадного Ленинграда». Наверное, трудно подобрать слова, чтобы передать нам, не испытавшим тягот военного времени, весь ужас, который пришлось пережить вам. Но сегодня в этом зале присутствуют внуки и правнуки поколения победителей, принимающие эстафету победы, героизма и желания сделать нашу страну еще могущественнее. Эта замечательная молодежь олицетворяет новое поколение граждан России, готовых взять на себя ответственность за наш сегодняшний и завтрашний день. И это благодаря вам наша молодежь воспитывается на героических и трудовых историях. От лица всех жителей Гатчинского района позвольте искренне пожелать вам многие-многие лета, духовных и телесных сил, потому что мы равняемся на вас. Вы для нас – пример служения своему Отечеству и верности нашей великой России, пример трудолюбия и жизнелюбия. Низкий вам поклон! – сказала Людмила Николаевна.

Перед собравшимися выступила блокадница Галина Глебовна Величко с прекрасным стихотворением о блокаде «Жила-была ленинградка».

Ученица 8-а класса гимназии им. Ушинского Ксения Степаненко обратилась к ветеранам от имени школьников – со словами огромной благодарности и почтения: «Мы желаем вам здоровья, благополучия, пусть продлятся ваши дни, и каждый из них будет полон теплом близких и родных вам людей, а также уважением и поддержкой всех, кто живет рядом с вами».

Творческий подарок преподнес самодеятельный ансамбль русской песни «Горница» под руководством заслуженного работника культуры РФ Владимира Павлова.

Говорят блокадники

Завершилась встреча блокадников чаепитием с пирогами. Участники поделились воспоминаниями о блокадном детстве. Кто-то почти ничего не помнит, потому что был слишком мал, а кому-то довелось пережить страшные 900 дней в сознательном возрасте.

Жительнице Лукашей Тамаре Ефимовне Ломовой было пять лет, когда началась война, и всю блокаду она прожила в осажденном городе:

- Я прекрасно помню эти годы, несмотря на детский возраст. Мы жили в Московском районе на Заозерной улице, и мы с мамой никуда не эвакуировались и всю блокаду были в Ленинграде. Помню, как году в 1942-м наверное, случайно на улице нашла буханку хлеба. Чудо, да и только. Мама отправила меня за углем (печку топили) и разрешила поиграть на улице. И мы с подружкой стали играть в прятки. Она водила, а я пряталась. А рядом был хлебозавод. Вот я спряталась, присела на корточки и вижу – кирпич. Хотела на него облокотиться, а он горячий – в руки не взять. Хлеб! Горячая буханка прямо из печи! Я кричу подружке: «Кира, иди сюда!». Мы не могли нести горячий хлеб в руках и положили прямо в ведро для угля. Принесли домой. В этот день у нас был настоящий праздник. Мама разделила на всех жильцов, кто остался в живых, и каждый получил по куску хлеба. Это было счастье. Потом уже я размышляла: как такое богатство могло оказаться на улице? Возможно, кто-то из работников хлебозавода незаметно выкинул, чтобы потом подобрать.

…Помню, как в начале блокады горели Бадаевские склады. По асфальту тек расплавленный сахар, смешанный с пылью и гарью, а мы – кто с бидоном, кто с тазом, кто с кастрюлей, сами грязные, ложками черпали эту жижу, собирали в емкости. Потом еще долго мы пили сладкий чай – мама процеживала этот «сироп» и нам давала.

...Особенно врезался в память такой эпизод. Мы с мамой шли по набережной Обводного канала, и тут появился немецкий самолет. Смотрим, летит низко – и дал по нам пулеметную очередь. Мама подхватила меня и бежать, а вокруг – пули, как горох. Самолет развернулся и снова начал стрелять. Люди из окон домов кричали: «Бегите, бегите!». Когда фашист зашел на третий круг, откуда-то появился военный, схватил меня на руки, и мы рванули со всех ног в сторону. Так он нас спас.

А вот день освобождения я не помню. Избирательна детская память…

Поделилась воспоминаниями блокадница Галина Глебовна Величко:

- Погибли у меня на войне отец и семь братьев – все пропали без вести. А я родилась в 1939-м. Мне скоро восемьдесят пять будет! В блокаду мы с мамой остались в Ленинграде вдвоем. Жили на Тамбовской улице. Ходили за мерзлой картошкой, капустой, мама делала из этого оладьи. Вместо конфет мы жевали дуранду. Знаете, что это такое? Спрессованный жмых, оставшийся от производства муки. Когда дуранду распаривали или запекали с остатками сахара, получались «конфеты». Они у нас, блокадных детей, считались самым большим лакомством. Теперь вот рассказываю детям, что у нас было вместо шоколада. …Конечно, я больше помню уже школьные годы. Я очень болезненная была, в школу пошла – на уроках падала и все время оказывалась в изоляторе. А про блокаду нам в детстве ничего не рассказывали – это было запрещено. Что сами запомнили – то запомнили. …Последние 18 лет я живу в Сиверской – мне Валентина Матвиенко вручала сертификат, и я выбрала Сиверскую, потому что все детство мое прошло в Кезево – в санатории. В Сиверской школе третьего возраста я занимаюсь уже двенадцать лет, провожу занятия по оригами. Приезжайте – у меня дома целая коллекция…

Председатель совета ветеранов Елизаветинского поселения Роза Викентьевна Львова:

- Я родилась в деревне на Пулковских высотах в 1938 году. Когда немцы подошли к высотам, мы с мамой чудом успели уйти в Ленинград. Жили в центре – в большой коммунальной квартире на Марата. И всю блокаду – с первого до последнего дня – мы провели в Ленинграде. Дело в том, что мама у меня была внештатным агентом по воинским делам, она работала в блокадном городе и не подлежала эвакуации – и меня не отправила. Приходили, хотели меня забрать – вывезти на Большую землю, но мама не отдала, и я все время была с ней, даже на работе. Нельзя было тогда детей оставлять одних…

А в городе было много дезертиров. Они шарили по квартирам, мародерничали. И моя мама как раз занималась тем, что выявляла их. Как-то она разоблачила «явку» – квартиру, там же, на Марата, возле музея Арктики и Антарктики, где складировали хлеб двое таких дезертиров-мошенников. Они получали хлеб по карточкам – якобы, для фронта, а на самом деле на продажу. Их взяли прямо возле хлебной машины. Одного сразу застрелили, второй пошел под трибунал. …С войны и вплоть до 2002 года я была ленинградской жительницей, а потом мы переехали в Елизаветино, с тех пор я и возглавляю совет ветеранов поселения. Так вот.

Екатерина Дзюба