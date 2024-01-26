Блокадные мемориалы в Ленобласти подготовили к памятному дню

«В Ленинградской области накануне юбилея снятия блокады привели в порядок территорию у памятников и мемориалов, чтобы завтра все, кому хочется побывать на памятных местах, смогли отдать дань памяти героям Великой Отечественной. Участники уборки делятся фотографиями: в Коммунаре убрали территорию у памятника коммунаровцам, павшим в боях за Родину, в Мурино ― у мемориала авиаторам Балтики, в Киришах ― у памятника защитникам Киришской земли. Ученики Гостинопольской школы провели уборку у памятника-стелы на рубеже обороны в деревне Бор Вындиноостровского поселения, школьники из Сиверской средней школы ― на воинском захоронении в деревне Старосиверская. Спасибо всем участникам за поддержку и сохранение памяти о важнейшем событии в истории нашей земли», ― отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.