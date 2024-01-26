Губернатор Ленинградской области поздравил гатчинцев

Уважаемые ветераны! Уважаемые гатчинцы!

Сегодня мы отмечаем День освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков в ходе Красносельско-Ропшинской операции.

Изгнание оккупантов с гатчинской земли в январе 1944 года стало важнейшим этапом Ленинградской битвы.

Мы помним о небывалом подвиге воинов, отдавших жизнь в жестоких боях за Гатчину, о героях партизанского сопротивления, храбро сражавшихся с захватчиком во время оккупации, помним обо всех мирных жителях, ставших жертвами нацизма.

Эту память мы обязательно сохраним и передадим её следующим поколениям!

Вечная слава защитникам и освободителям Гатчины!

Светлая память всем, погибшим за Родину!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко