Губернатор Ленинградской области поздравил гатчинцев
Обращение Губернатора Ленинградской области по случаю Дня освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков в ходе Красносельско-Ропшинской операции.
Рубрики: Общество
Уважаемые ветераны! Уважаемые гатчинцы!
Сегодня мы отмечаем День освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков в ходе Красносельско-Ропшинской операции.
Изгнание оккупантов с гатчинской земли в январе 1944 года стало важнейшим этапом Ленинградской битвы.
Мы помним о небывалом подвиге воинов, отдавших жизнь в жестоких боях за Гатчину, о героях партизанского сопротивления, храбро сражавшихся с захватчиком во время оккупации, помним обо всех мирных жителях, ставших жертвами нацизма.
Эту память мы обязательно сохраним и передадим её следующим поколениям!
Вечная слава защитникам и освободителям Гатчины!
Светлая память всем, погибшим за Родину!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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