История успеха в социальном бизнесе: Георгий Корнилов

Георгий Корнилов, предприниматель из Выборгского района, основал спортивную школу Ski Life, где дети уже с трех лет обучаются горнолыжному и роликовому спорту и участвуют во всесезонных спортивных мероприятиях. Тренировки проводятся в том числе на современных тренажерах Sky-Tech.

В планах Георгия — увеличить количество учеников и участников соревнований, а также повысить качество предоставления услуги и открыть еще одно отделение на горнолыжном курорте Красное озеро.

Георгий к своей мечте идет уверенно и планомерно: в 2023 году он подал заявку на конкурсный отбор для социальных предприятий на получение гранта в форме субсидии и защитил бизнес-проект. Защита проходила в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области — центре «Мой бизнес». Гранты социальным предприятиям стали возможны благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сумма в 500 тысяч рублей и собственные средства были направлены на приобретение оборудования, расходных материалов, необходимых для оказания услуг, приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на него, оплату услуг по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях.

Георгий Корнилов и его горнолыжная школа Ski Life стали ярким примером того, как один человек смог найти в себе силы и ресурсы для реализации собственной идеи, создания бизнеса и сделать положительный вклад в развитие местного сообщества. Несомненно, такие примеры становятся вдохновением для других предпринимателей и способствуют укреплению экономического потенциала региона.

О том, как получить статус социального предприятия, пройти обучение и претендовать на грант, можно узнать в Центре инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области, телефон 8 (812) 309-46-88.