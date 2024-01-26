О блокадном детстве

В этом году наша страна отмечает 80-летие со дня полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. Каждый год в эти памятные январские дни педагоги и воспитанники детского сад №23 города Гатчины проводят тематические мероприятия. Совместно с семьями воспитанников из старших и подготовительных групп знакомят ребят с событиями тех дней, смотрят фильмы, читают книги, оформляют выставки, готовят музыкально-литературные композиции. Каждый год ребята с особым трепетом и уважением готовятся к праздничному концерту, который в этом году был посвящен блокадному детству.

В рамках социального партнерства с Гатчинским домом реабилитационного проживания (Дом ветеранов) детский сад №23 всегда приглашает на мероприятия людей, видевших войну своими глазами. В этом году в гости к дошкольникам пришли ветераны - дети блокадного Ленинграда. В программу концерта вошли музыкально-литературные композиции, стихотворения и песни о блокаде. Ребята показали трогательные танцевальные номера, посвященные миру на земле и памяти павших героев.

Педагоги с воспитанниками вспомнили о Юре Булатове, Лиде Положенской, Тамаре Немыгиной, Мише Тихомирове, Мише Сухачеве и других ребятах, отважно защищавших Ленинград. Дети узнали, что Михаил Сухачев чудом выжил, стал летчиком, писал книги, одну из которых посвятил юным защитникам Ленинграда.

Студия мультипликации «Аквамарин» детского сада № 23 к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады сняла мультипликационный фильм «Блокадный светлячок», который рассказал об ученых-блокадниках, сумевших в тяжелых условиях сделать научные открытия и изобретения, спасшие жизни многим ленинградцам.

По традиции после концерта гостей пригласили на праздничное чаепитие. Воспитанники подарили им цветы и памятные подарки.

Давайте вспомним о блокаде.

О ней никак нельзя забыть:

Тревожные те дни и ночи,

Что довелось вам пережить.

Татьяна Можаева