Первая выставка в Международном центре реставрации в Рождествено ― о Великой Отечественной войне

Экспозиция будет открыта для посещения по четвергам и субботам с 31 января по 10 марта. Выставка основана на архивных материалах музея, рассказывающих о периоде оккупации села Рождествено и его окрестностей германскими войсками.

Центральным экспонатом выставки стала посвящённая событиям Великой Отечественной войны деревянная скульптура — часть мемориала «Памяти расстрелянного детства», созданного в 1980-х годах в память о расстрелянных детях и взрослых в оккупированных германскими войсками русских деревнях, расположенного в деревне Кирково Тосненского района. В скульптуре девочки художник Виктор Сергеевич Новиков смог передать одновременно и страх, и надежду в глазах ребёнка. Вокруг этой скульптуры специалисты собрали воспоминания детей войны, переживших тревогу расставания с близкими, неизвестность, лишения, утрату, очень рано взвалившие на себя тяжёлую работу.

При подготовке выставки были использованы материалы, предоставленные Киришским краеведческим музеем, Музеем истории города Волхова, Лужским краеведческим музеем. Экспонируются музейные предметы из собраний Музея-усадьбы «Рождествено», Музея-усадьбы Павла Щербова, Музейного агентства Ленинградской области, а также из частных коллекций.