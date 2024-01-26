В Гатчинском районе подвели итоги работы МЧС за 2023 год

В мероприятии приняли участие представители Главного управления МЧС России по Ленинградской области, а также заместитель главы администрации по вопросам безопасности и цифрового развития Сергей Голованов. С приветственным словом выступил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг.

В ходе совещания было отмечено, что на территории Гатчинского пожарно-спасательного гарнизона за прошедший 2023 год чрезвычайных ситуаций не произошло. Увеличилось количество пожаров, уменьшилось количество погибших и пострадавших от опасных факторов пожара. Увеличение количества надзорно-профилактических мероприятий позволило повысить уровень пожарной безопасности не только в жилом секторе, но и в учреждениях культуры, здравоохранения и образования, осуществляющих деятельность на территории Гатчинского района.

Заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов отметил, что взаимодействие таких служб как ООО «Коммунальные системы», МУП «ЖКХ г. Гатчина», а так же МУП «Водоканал» с представителями пожарного ведомства позволило на высшем уровне обеспечить безопасность граждан в 2023 году.

На торжественном мероприятии отмечены основные достижения гарнизона, награждены отличившиеся сотрудники.

По итогам совещания поставлены задачи на текущий 2024 год.

ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области