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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе на следующей неделе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

с 27.01.2024 с 20:00 до 28.01.2024 до 08:00 (на время оперативных переключений)

Сусанинское СП:

п. Кобралово.

         

29.01.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово.

 

28.01.2024 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

Свиноферма, с/х Пламя.

 

с 30.01.2024 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

пр. 25-го Октября д. 45А, 53;

ул. Киргетова д. 22А, 24, 26/5;

ул. 7-й Армии д. 3.       

 

с 31.01.2024 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

пр. 25-го Октября д. 45А, 53;

ул. Киргетова д. 22А, 24, 26/5;

ул. 7-й Армии д. 3.