Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе на следующей неделе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
с 27.01.2024 с 20:00 до 28.01.2024 до 08:00 (на время оперативных переключений)
Сусанинское СП:
п. Кобралово.
29.01.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово.
28.01.2024 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
Свиноферма, с/х Пламя.
с 30.01.2024 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пр. 25-го Октября д. 45А, 53;
ул. Киргетова д. 22А, 24, 26/5;
ул. 7-й Армии д. 3.
с 31.01.2024 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пр. 25-го Октября д. 45А, 53;
ул. Киргетова д. 22А, 24, 26/5;
ул. 7-й Армии д. 3.
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