АО «ЕИРЦ ЛО» предлагает клиентам новый многофункциональный сервис «Мой дом онлайн» в сообществе компании в социальной сети ВКонтакте

АО «ЕИРЦ ЛО» продолжает развивать дистанционные сервисы обслуживания клиентов. Новый многофункциональный сервис «Мой дом онлайн» внедрён на основании анализа обращений клиентов, и удобен для всех жителей Ленинградской области, которые получают единый платёжный документ от АО «ЕИРЦ ЛО».

Новый сервис «Мой дом онлайн» прост и понятен, все процессы автоматизированы.

Чтобы оценить преимущества и возможности нового сервиса, достаточно вступить в сообщество «ЕИРЦ Ленинградской области» ВКонтакте https://vk.com/eirclo и в разделе «Меню» выбрать сервис «Мой дом - онлайн» с пометкой ТЕСТ.

Далее ввести номер своего лицевого счёта из единого платёжного документа за жилищно-коммунальные услуги от АО «ЕИРЦ ЛО» и приступить к тестированию. Напоминаем, что номер лицевого счета указан наверху единого платёжного документа от АО «ЕИРЦ ЛО» как СЧЕТ НА ОПЛАТУ и содержит 12 цифр. Если указанный вами номер лицевого счета указан верно и есть в базе данных АО «ЕИРЦ ЛО», то вы увидите всю информацию по своему лицевому счету.

Функционал нового сервиса позволяет клиентам:

- видеть текущие начисления по лицевому счёту;

- видеть информацию о приближении срока поверки индивидуальных приборов учёта и позволяет незамедлительно подать заявку на поверку при необходимости;

- совершить оплату через личный кабинет клиента «ЕИРЦ ЛО»;

- передать показания индивидуальных приборов учёта;

- направить единый платёжный документ на свою электронную почту.

Если у клиента несколько объектов недвижимости в Ленинградской области, по которым направляется квитанция за жилищно-коммунальные услуги от АО «ЕИРЦ ЛО», то сервис позволяет добавить несколько лицевых счетов.

По словам генерального директора компании Сергея Афанасьева, - «ЕИРЦ Ленинградской области» постоянно развивает и наращивает количество дистанционных сервисов, которые позволяют жителям существенно экономить своё время на обращение в клиентские офисы. При проектировании сервисов учитываются не только общие тенденции для сервисов ЖКХ, но прежде всего запросы клиентов».

Сервис «Мой дом онлайн» не первый сервис, реализованный «ЕИРЦ ЛО» в социальной сети «ВКонтакте». Так в сообществе компании уже востребованы сервисы «Передать показания», «Напоминалка» - чтобы вовремя получать сообщения о необходимости передать показания приборов учёта до 25 числа, «Направить обращение» и «Заказать услуги».

АО «ЕИРЦ ЛО» благодарит всех клиентов, которые уже пользуются сервисами и призывают жителей Ленинградской области активнее использовать цифровые возможности для взаимодействия с компанией.