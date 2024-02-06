Ленинградским бойцам СВО — удостоверения ветеранов

«В зоне СВО сегодня — лучшие, те, у кого есть характер, у кого есть сила воли, мужество. Возьмём на контроль, чтобы все ваши сослуживцы, те кто был с вами, чтобы они все это удостоверение получили, потому что это абсолютно правильно и справедливо», — сказал Александр Дрозденко.

Губернатор Александр Дрозденко вручил 5 удостоверений ветерана боевых действий жителям 4-х районов Ленобласти. За некоторых из них удостоверения получили близкие, поскольку бойцы продолжают исполнять свой долг в зоне СВО.

Всего филиалом фонда подготовлено и направлено уже 125 комплектов документов на получение удостоверения бывшим бойцам ЧВК «Вагнер».

Военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции (в том числе призванные по мобилизации), имеют право на получение статуса ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии и дополнительные льготы, такие как льготы по пенсионному обеспечению, 50% компенсация расходов на оплату жилых помещений, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя, обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями и многое другое.