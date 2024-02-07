Смертельное ДТП в Гатчинском районе

5 февраля около 12 часов дня на 17 километре автодороги «Гатчина-Ополье» 56-летний водитель автомобиля «Хендай Аксент», гражданин одного из среднеазиатских государств, двигаясь от поселка Войсковицы в сторону поселка Кикерино, не справившись с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «УАЗ 390902» под управлением 60-летнего жителя Санкт-Петербурга.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай Аксент» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются детали происшествия.